Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі

15:52 • 4132 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 7368 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 12226 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 21786 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 19082 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24556 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15604 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16967 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22493 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38111 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18748 перегляди
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33 • 5166 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 16398 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 14652 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 10257 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 12221 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 10373 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 21782 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 24554 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 86995 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 16487 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18825 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23885 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 26091 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 48607 перегляди
Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Дональд Трамп офіційно запросив президентів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі. Це рішення продиктоване стратегічними інтересами США щодо зміцнення зв'язків та диверсифікації ланцюжків постачання критично важливих мінералів.

Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі

Президент США Дональд Трамп офіційно запросив президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва та Узбекистану Шавката Мірзійоєва взяти участь у майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) як гостей. Зустріч світових лідерів відбудеться наступного року в Маямі на базі гольф-курорту Doral. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Запрошення пролунало після проведення двох окремих телефонних розмов Трампа з лідерами центральноазійських держав. Сторони обговорили питання глобальної безпеки та економічного партнерства.

Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу06.11.25, 21:21 • 4641 перегляд

Ми обговорили важливість встановлення миру в поточних конфліктах, а також збільшення торгівлі та співпраці між нашими країнами. Відносини з обома країнами вражають 

– заявив Трамп у соцмережах.

Новий формат саміту та економічний інтерес

Попри прагнення команди Трампа зробити майбутній саміт G20 більш "ексклюзивним" та обмежити кількість другорядних спостерігачів, для ключових партнерів у Центральній Азії зробили виняток. Це рішення продиктоване стратегічними інтересами США.

Вашингтон зацікавлений у зміцненні зв'язків із Казахстаном та Узбекистаном для диверсифікації ланцюжків постачання критично важливих мінералів. Наразі у цій сфері домінують китайські виробники, тому зближення з країнами регіону є частиною плану США щодо зменшення ресурсної залежності від КНР.

Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”07.11.25, 03:37 • 15094 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg
Вашингтон
Узбекистан
Дональд Трамп
Казахстан