Трамп запросив лідерів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі
Київ • УНН
Дональд Трамп офіційно запросив президентів Казахстану та Узбекистану на саміт G20 у Маямі. Це рішення продиктоване стратегічними інтересами США щодо зміцнення зв'язків та диверсифікації ланцюжків постачання критично важливих мінералів.
Президент США Дональд Трамп офіційно запросив президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва та Узбекистану Шавката Мірзійоєва взяти участь у майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20) як гостей. Зустріч світових лідерів відбудеться наступного року в Маямі на базі гольф-курорту Doral. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Запрошення пролунало після проведення двох окремих телефонних розмов Трампа з лідерами центральноазійських держав. Сторони обговорили питання глобальної безпеки та економічного партнерства.
Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу06.11.25, 21:21 • 4641 перегляд
Ми обговорили важливість встановлення миру в поточних конфліктах, а також збільшення торгівлі та співпраці між нашими країнами. Відносини з обома країнами вражають
Новий формат саміту та економічний інтерес
Попри прагнення команди Трампа зробити майбутній саміт G20 більш "ексклюзивним" та обмежити кількість другорядних спостерігачів, для ключових партнерів у Центральній Азії зробили виняток. Це рішення продиктоване стратегічними інтересами США.
Вашингтон зацікавлений у зміцненні зв'язків із Казахстаном та Узбекистаном для диверсифікації ланцюжків постачання критично важливих мінералів. Наразі у цій сфері домінують китайські виробники, тому зближення з країнами регіону є частиною плану США щодо зменшення ресурсної залежності від КНР.
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”07.11.25, 03:37 • 15094 перегляди