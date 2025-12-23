Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами
Киев • УНН
Дональд Трамп официально пригласил президентов Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами. Это решение продиктовано стратегическими интересами США по укреплению связей и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов.
Президент США Дональд Трамп официально пригласил президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиёева принять участие в предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20) в качестве гостей. Встреча мировых лидеров состоится в следующем году в Майами на базе гольф-курорта Doral. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Приглашение прозвучало после проведения двух отдельных телефонных разговоров Трампа с лидерами центральноазиатских государств. Стороны обсудили вопросы глобальной безопасности и экономического партнерства.
Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах, а также увеличения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляют
Новый формат саммита и экономический интерес
Несмотря на стремление команды Трампа сделать будущий саммит G20 более "эксклюзивным" и ограничить количество второстепенных наблюдателей, для ключевых партнеров в Центральной Азии сделали исключение. Это решение продиктовано стратегическими интересами США.
Вашингтон заинтересован в укреплении связей с Казахстаном и Узбекистаном для диверсификации цепочек поставок критически важных минералов. Сейчас в этой сфере доминируют китайские производители, поэтому сближение со странами региона является частью плана США по уменьшению ресурсной зависимости от КНР.
