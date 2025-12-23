Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 3834 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 6758 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 11792 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21354 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 18822 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24310 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15540 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16928 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22449 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38069 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18484 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 4842 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16103 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 14352 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 9854 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 11809 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 10036 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 21367 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 24319 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16202 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 18581 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23808 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26013 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48528 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп официально пригласил президентов Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами. Это решение продиктовано стратегическими интересами США по укреплению связей и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов.

Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп официально пригласил президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиёева принять участие в предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20) в качестве гостей. Встреча мировых лидеров состоится в следующем году в Майами на базе гольф-курорта Doral. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Приглашение прозвучало после проведения двух отдельных телефонных разговоров Трампа с лидерами центральноазиатских государств. Стороны обсудили вопросы глобальной безопасности и экономического партнерства.

Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям – США стремятся возобновить инициативу06.11.25, 21:21 • 4641 просмотр

Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах, а также увеличения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляют 

– заявил Трамп в соцсетях.

Новый формат саммита и экономический интерес

Несмотря на стремление команды Трампа сделать будущий саммит G20 более "эксклюзивным" и ограничить количество второстепенных наблюдателей, для ключевых партнеров в Центральной Азии сделали исключение. Это решение продиктовано стратегическими интересами США.

Вашингтон заинтересован в укреплении связей с Казахстаном и Узбекистаном для диверсификации цепочек поставок критически важных минералов. Сейчас в этой сфере доминируют китайские производители, поэтому сближение со странами региона является частью плана США по уменьшению ресурсной зависимости от КНР.

Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»07.11.25, 03:37 • 15094 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Узбекистан
Дональд Трамп
Казахстан