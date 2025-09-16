Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудову" телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді, а також подякував за підтримку у врегулюванні конфлікту в Україні, передає УНН.

Прем'єром Індії також зробив заяву щодо розмови із Трампом, де запевнив у підтримці ініціатив США щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Дякую Вам, друже мій, пане президенте Трампе, за Ваш дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і Ви, я також повністю відданий справі виведення Всеохоплюючого та Глобального партнерства між Індією та США на нові висоти. Ми підтримуємо Ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні