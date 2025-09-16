$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, подякувавши за підтримку у врегулюванні конфлікту в Україні. Моді підтвердив підтримку ініціатив США щодо мирного врегулювання конфлікту.

Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудову" телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді, а також подякував за підтримку у врегулюванні конфлікту в Україні, передає УНН.

Щойно відбулася чудова телефонна розмова з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем ​​народження! Він робить колосальну роботу 

- написав Дональд Трамп у Truth Social.

Додамо

Прем'єром Індії також зробив заяву щодо розмови із Трампом, де запевнив у підтримці ініціатив США щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Дякую Вам, друже мій, пане президенте Трампе, за Ваш дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і Ви, я також повністю відданий справі виведення Всеохоплюючого та Глобального партнерства між Індією та США на нові висоти. Ми підтримуємо Ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні 

- написав Моді в Х.

Нагадаємо

США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
