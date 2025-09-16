Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательный" телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, а также поблагодарил за поддержку в урегулировании конфликта в Украине, передает УНН.

Только что состоялся замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он делает колоссальную работу

Премьер Индии также сделал заявление относительно разговора с Трампом, где заверил в поддержке инициатив США по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Благодарю Вас, друг мой, господин президент Трамп, за Ваш звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Как и Вы, я также полностью предан делу выведения Всеобъемлющего и Глобального партнерства между Индией и США на новые высоты. Мы поддерживаем Ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине