Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 8652 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 16332 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 14262 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 28672 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43520 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23552 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38011 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36009 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16389 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37305 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 20455 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 16084 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15017 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16312 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 9174 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 8638 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 16321 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16414 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43514 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38009 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 7140 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15118 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48744 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47704 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52353 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив за поддержку в урегулировании конфликта в Украине. Моди подтвердил поддержку инициатив США по мирному урегулированию конфликта.

Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательный" телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, а также поблагодарил за поддержку в урегулировании конфликта в Украине, передает УНН.

Только что состоялся замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения! Он делает колоссальную работу

- написал Дональд Трамп в Truth Social.

Добавим

Премьер Индии также сделал заявление относительно разговора с Трампом, где заверил в поддержке инициатив США по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Благодарю Вас, друг мой, господин президент Трамп, за Ваш звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Как и Вы, я также полностью предан делу выведения Всеобъемлющего и Глобального партнерства между Индией и США на новые высоты. Мы поддерживаем Ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине

- написал Моди в Х.

Напомним

США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.

Япония отвергает призыв США к повышению пошлин для Китая и Индии из-за торговли с рф16.09.25, 19:34 • 1400 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Китай
Соединённые Штаты
Украина