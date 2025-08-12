Трамп у майбутньому планує відвідати росію - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп планує відвідати росію у майбутньому, передає УНН з посиланням на Sky News.

Трамп планує відвідати росію у майбутньому - наводить видання слова Лівітт.

Можливі терміни візиту озвучені не були.

Додамо

Крім того, речниця Білого дому назвала майбутню зустріч із російським диктатором "тренуванням" для Трампа.

"Я думаю, що це тренування для президента", - каже вона.

Також Лівітт пояснила, що "механіка та графік" зустрічі все ще узгоджуються.

Трамп і путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски – Білий дім

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.