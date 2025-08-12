$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 25721 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25582 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 46755 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto
13:29 • 30512 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35276 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 90569 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 87606 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 86469 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 40449 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Трамп у майбутньому планує відвідати росію - Білий дім

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що Дональд Трамп планує відвідати росію. Можливі терміни візиту не озвучені, зустріч з російським диктатором названа "тренуванням".

Трамп у майбутньому планує відвідати росію - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп планує відвідати росію у майбутньому, передає УНН з посиланням на Sky News.

Трамп планує відвідати росію у майбутньому 

- наводить видання слова Лівітт.

Можливі терміни візиту озвучені не були.

Додамо

Крім того, речниця Білого дому назвала майбутню зустріч із російським диктатором "тренуванням" для Трампа.

"Я думаю, що це тренування для президента", - каже вона.

Також Лівітт пояснила, що "механіка та графік" зустрічі все ще узгоджуються.

Трамп і путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски – Білий дім12.08.25, 20:34 • 1172 перегляди

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

