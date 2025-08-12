Трамп в будущем планирует посетить россию - Белый дом

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп планирует посетить россию в будущем, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Трамп планирует посетить россию в будущем - приводит издание слова Ливитт.

Возможные сроки визита озвучены не были.

Добавим

Кроме того, представитель Белого дома назвала предстоящую встречу с российским диктатором "тренировкой" для Трампа.

"Я думаю, что это тренировка для президента", - говорит она.

Также Ливитт пояснила, что "механика и график" встречи все еще согласовываются.

Трамп и путин встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски – Белый дом

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.