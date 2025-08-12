Трамп в будущем планирует посетить россию - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Дональд Трамп планирует посетить россию. Возможные сроки визита не озвучены, встреча с российским диктатором названа "тренировкой".
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп планирует посетить россию в будущем, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Трамп планирует посетить россию в будущем
Возможные сроки визита озвучены не были.
Кроме того, представитель Белого дома назвала предстоящую встречу с российским диктатором "тренировкой" для Трампа.
"Я думаю, что это тренировка для президента", - говорит она.
Также Ливитт пояснила, что "механика и график" встречи все еще согласовываются.
Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.