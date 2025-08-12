$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Трамп в будущем планирует посетить россию - Белый дом

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Дональд Трамп планирует посетить россию. Возможные сроки визита не озвучены, встреча с российским диктатором названа "тренировкой".

Трамп в будущем планирует посетить россию - Белый дом

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп планирует посетить россию в будущем, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Трамп планирует посетить россию в будущем

- приводит издание слова Ливитт.

Возможные сроки визита озвучены не были.

Добавим

Кроме того, представитель Белого дома назвала предстоящую встречу с российским диктатором "тренировкой" для Трампа.

"Я думаю, что это тренировка для президента", - говорит она.

Также Ливитт пояснила, что "механика и график" встречи все еще согласовываются.

Трамп и путин встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски – Белый дом12.08.25, 20:34 • 1124 просмотра

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

