5 жовтня, 15:08
Трамп схвалює пропозицію путіна щодо обмеження ядерних озброєнь

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив пропозицію російського диктатора володимира путіна щодо добровільного обмеження розміщення стратегічних ядерних озброєнь. Ця ініціатива передбачає збереження обмежень, встановлених угодою СНО-3 2010 року, термін дії якої спливає в лютому.

Трамп схвалює пропозицію путіна щодо обмеження ядерних озброєнь

Президент США Дональд Трамп схвально ставиться до пропозиції російського диктатора володимира путіна добровільно обмежити розміщення стратегічних ядерних озброєнь. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що минулого місяця путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді про новий СНО-3 2010 року, термін дії якої закінчується в лютому, якщо США зроблять те саме.

Мені здається, що це гарна ідея

– сказав Трамп журналістам.

ЗМІ вказує, що посол росії в ООН василь небензя минулого тижня заявив, що москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуту стратегічну ядерну зброю після закінчення терміну дії ключового договору про контроль над озброєннями.

В неділю путін попередив, що рішення Сполучених Штатів постачати Україні ракети далекого радіуса дії Tomahawk для ударів вглиб росії зруйнує відносини москви з Вашингтоном

- йдеться у статті.

Автори також наводять слова неназваного американського чиновника та трьох інших джерел, які стверджують, що бажання адміністрації Трампа надіслати Україні ракети Tomahawk може бути нежиттєздатним, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.

Контекст

російський диктатор володимир путін заявив, що можливе рішення США про постачання Україні ракет Tomahawk призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах з рф. Він наголосив, що це стосується обговорення проблем з поставками нових далекобійних систем.

