Президент США Дональд Трамп одобряет предложение российского диктатора Владимира Путина добровольно ограничить размещение стратегических ядерных вооружений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Подробности Издание напоминает, что в прошлом месяце Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер двух крупнейших ядерных арсеналов мира, установленные в соглашении о новом СНВ-3 2010 года, срок действия которого истекает в феврале, если США сделают то же самое. Мне кажется, что это хорошая идея – сказал Трамп журналистам. СМИ указывают, что посол России в ООН Василий Небензя на прошлой неделе заявил, что Москва все еще ждет ответа Трампа на предложение Путина добровольно сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие после истечения срока действия ключевого договора о контроле над вооружениями. В воскресенье Путин предупредил, что решение Соединенных Штатов поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk для ударов вглубь России разрушит отношения Москвы с Вашингтоном - говорится в статье. Авторы также приводят слова неназванного американского чиновника и трех других источников, которые утверждают, что желание администрации Трампа отправить Украине ракеты Tomahawk может быть нежизнеспособным, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей. Контекст Российский диктатор Владимир Путин заявил, что возможное решение США о поставках Украине ракет Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с РФ. Он подчеркнул, что это касается обсуждения проблем с поставками новых дальнобойных систем. Вэнс заявил, что США рассматривают возможность по ракетам Tomahawk для Украины