Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп ініціює торговельне розслідування проти ЄС. Це пов'язано зі штрафом, накладеним на Google за порушення антимонопольних правил.
Президент США Дональд Трамп анонсував торговельне розслідування проти Європейського Союзу через штраф, присуджений компанії Google за порушення антимонопольних правил. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Трампа, ЄС "фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця".
Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація не дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними
Він уточнив, що буде змушений ініціювати процедуру торговельного розслідування за розділом 301, аби "анулювати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки".
Нагадаємо
Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції на ринку рекламних технологій. Компанія надавала перевагу власним рекламним послугам, шкодячи конкурентам, рекламодавцям та видавцям.
