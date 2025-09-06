$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 13731 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 26531 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 31506 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 25429 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37146 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 41767 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36159 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66137 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46432 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57910 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент США Дональд Трамп ініціює торговельне розслідування проти ЄС. Це пов'язано зі штрафом, накладеним на Google за порушення антимонопольних правил.

Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google

Президент США Дональд Трамп анонсував торговельне розслідування проти Європейського Союзу через штраф, присуджений компанії Google за порушення антимонопольних правил. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, ЄС "фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця".

Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація не дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними

– зазначив президент США.

Він уточнив, що буде змушений ініціювати процедуру торговельного розслідування за розділом 301, аби "анулювати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки".

Нагадаємо

Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції на ринку рекламних технологій. Компанія надавала перевагу власним рекламним послугам, шкодячи конкурентам, рекламодавцям та видавцям.

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Google