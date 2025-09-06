Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп инициирует торговое расследование против ЕС. Это связано со штрафом, наложенным на Google за нарушение антимонопольных правил.
Президент США Дональд Трамп анонсировал торговое расследование против Европейского Союза из-за штрафа, присужденного компании Google за нарушение антимонопольных правил. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, ЕС "фактически забрал деньги, которые иначе пошли бы на американские инвестиции и рабочие места".
Это очень несправедливо, и американские налогоплательщики не будут этого терпеть! Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит, чтобы эти дискриминационные действия остались безнаказанными
Он уточнил, что будет вынужден инициировать процедуру торгового расследования по разделу 301, чтобы "аннулировать несправедливые штрафы, которые налагаются на эти американские компании, уплачивающие налоги".
Напомним
Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции на рынке рекламных технологий. Компания отдавала предпочтение собственным рекламным услугам, вредя конкурентам, рекламодателям и издателям.
