Google должен выплатить 425 миллионов за незаконный сбор данных

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Google должен выплатить 425,7 миллиона долларов почти 100 миллионам пользователей за нарушение конфиденциальности. Корпорация рассматривает возможность подачи апелляции.

Google должен выплатить 425 миллионов за незаконный сбор данных

Google должна 425,7 миллиона долларов почти 100 миллионам пользователей в связи с нарушением права на конфиденциальность. Однако корпорация в составе холдинга Alphabet обдумывает намерение подать апелляцию.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и RTS.

Детали

Представитель "большой пятерки" бизнес-гигантов, компания Google признана виновной в нарушении права на конфиденциальность, поскольку продолжала собирать частные данные пользователей, даже после того, как они отключили эту функцию.

Справка

Приблизительно 98 миллионов истцов признаны судом. Ранее они отключили параметр "Активность в Интернете и приложениях" и другой подпараметр отслеживания, и они отказались от сбора данных об использовании ими сервисов Chrome, Google Карты и Google Новости.

Комментарий адвокатов истцов и представителей Google

Обещания и гарантии конфиденциальности Google – это откровенная ложь

Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений26.08.25, 15:52 • 3053 просмотра

Представитель Google Хосе Кастанеда защищает компанию.

Наши инструменты конфиденциальности позволяют пользователям контролировать свои данные, и когда они отключают персонализацию, мы уважаем их выбор

- заявил он

"Мы подадим апелляцию", - объявили в Google.

Добавим

Google столкнулась с очередными исками о конфиденциальности в начале 2025 года. Но в рамках обвинения в нарушении компанией законов штата Калифорния о конфиденциальности, интернет-гигант выплатил почти 1,4 миллиарда долларов.

В апреле 2024 года Google согласилась уничтожить миллиарды записей данных о частной деятельности пользователей в Интернете, чтобы урегулировать иск.

Напомним

Федеральный судья США постановил, что компания Google не обязана продавать Chrome. Согласно решению суда, компания в составе Alphabet должна делиться данными с конкурентами. Также запрещены эксклюзивные контракты.

Платформа искусственного интеллекта Perplexity AI предложила купить Chrome за 29 млрд евро на фоне антимонопольного давления на Google13.08.25, 16:45 • 3778 просмотров

Игорь Тележников

