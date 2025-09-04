$41.360.01
Google повинен виплатити 425 мільйонів за незаконний збір даних

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Google має виплатити 425,7 мільйона доларів майже 100 мільйонам користувачів за порушення приватності. Корпорація розглядає можливість подання апеляції.

Google повинен виплатити 425 мільйонів за незаконний збір даних

Google винна 425,7 мільйонів доларів майже 100 мільйонам користувачів у зв'язку з порушенням права на приватність. Втім корпорація у складі холдингу Alphabet обмірковує намір подати апеляцію.

Передає УНН із посиланням на Reuters та RTS.

Деталі

Представник "великої п'ятірки" бізнес-гігантів, компанія Google визнана винною в порушенні права на приватність, оскільки продовжувала збирати приватні дані користувачів, навіть після того, як вони відключили цю функцію.

Довідка

Приблизно 98 мільйонів позивачів визнані судом. Раніше вони вимкнули параметр "Активність в Інтернеті та програмах" та інший підпараметр відстеження та вони відмовилися від збору даних про використання ними сервісів Chrome, Карти Google та Новин Google.

Коментар адвокатів позивачів та представників Google

Обіцянки та гарантії конфіденційності Google – це відверта брехня

Google "закриває двері": з 2027 року Android блокуватиме встановлення неперевірених додатків26.08.25, 15:52 • 3053 перегляди

Речник Google Хосе Кастанеда захищає компанію. 

Наші інструменти конфіденційності дозволяють користувачам контролювати свої дані, і коли вони вимикають персоналізацію, ми поважаємо їхній вибір

- заявив він

"Ми подамо апеляцію", - оголосили у Google.

Додамо

Google зіткнулася зчерговими позовами щодо конфіденційності на початку 2025 року. Але у рамках звинувачення в порушенні компанією законів штату Каліфорнія про конфіденційність, інтернет-гігант виплатила майже 1,4 мільярда доларів.

У квітні 2024 року Google погодилася знищити мільярди записів даних про приватну діяльність користувачів у Інтернеті, щоб врегулювати позов.

Нагадаємо

Федеральний суддя США постановив, що компанія Google не зобов'язана продавати Chrome. Згідно з рішення суду, компанія у складі Alphabet має ділитися даними з конкурентами. Також заборонено ексклюзивні контракти.

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google13.08.25, 16:45 • 3778 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Alphabet
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки
Google