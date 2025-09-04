Google повинен виплатити 425 мільйонів за незаконний збір даних
Київ • УНН
Google має виплатити 425,7 мільйона доларів майже 100 мільйонам користувачів за порушення приватності. Корпорація розглядає можливість подання апеляції.
Передає УНН із посиланням на Reuters та RTS.
Деталі
Представник "великої п'ятірки" бізнес-гігантів, компанія Google визнана винною в порушенні права на приватність, оскільки продовжувала збирати приватні дані користувачів, навіть після того, як вони відключили цю функцію.
Довідка
Приблизно 98 мільйонів позивачів визнані судом. Раніше вони вимкнули параметр "Активність в Інтернеті та програмах" та інший підпараметр відстеження та вони відмовилися від збору даних про використання ними сервісів Chrome, Карти Google та Новин Google.
Коментар адвокатів позивачів та представників Google
Обіцянки та гарантії конфіденційності Google – це відверта брехня
Речник Google Хосе Кастанеда захищає компанію.
Наші інструменти конфіденційності дозволяють користувачам контролювати свої дані, і коли вони вимикають персоналізацію, ми поважаємо їхній вибір
"Ми подамо апеляцію", - оголосили у Google.
Додамо
Google зіткнулася зчерговими позовами щодо конфіденційності на початку 2025 року. Але у рамках звинувачення в порушенні компанією законів штату Каліфорнія про конфіденційність, інтернет-гігант виплатила майже 1,4 мільярда доларів.
У квітні 2024 року Google погодилася знищити мільярди записів даних про приватну діяльність користувачів у Інтернеті, щоб врегулювати позов.
Нагадаємо
Федеральний суддя США постановив, що компанія Google не зобов'язана продавати Chrome. Згідно з рішення суду, компанія у складі Alphabet має ділитися даними з конкурентами. Також заборонено ексклюзивні контракти.
