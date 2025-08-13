Трамп підтвердив плани "скоро" переговорити з європейськими лідерами
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про майбутні переговори з європейськими лідерами. Він охарактеризував їх як «чудових людей», які прагнуть укладення угоди.
Президент США Дональд Трамп анонсував, що "скоро" буде мати розмову з європейськими лідерами, на тлі повідомлень про заплановані на середу переговори Президента України Володимира Зеленського і лідерів Європи з американським президентом, пише УНН.
Скоро розмовлятиму з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду укладеною
Доповнення
Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.