Трамп підтвердив плани "скоро" переговорити з європейськими лідерами

Ексклюзив
12:02 • 270 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 10942 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 24367 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 17187 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 29944 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 21415 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 45278 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 31128 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 62122 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82786 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Публікації
Ексклюзиви
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 24348 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 29929 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 45271 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 62114 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 38687 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

Трамп підтвердив плани "скоро" переговорити з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 1844 перегляди

Дональд Трамп повідомив про майбутні переговори з європейськими лідерами. Він охарактеризував їх як «чудових людей», які прагнуть укладення угоди.

Трамп підтвердив плани "скоро" переговорити з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп анонсував, що "скоро" буде мати розмову з європейськими лідерами, на тлі повідомлень про заплановані на середу переговори Президента України Володимира Зеленського і лідерів Європи з американським президентом, пише УНН.

Скоро розмовлятиму з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду укладеною

- написав Трамп у середу в Truth Social.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп