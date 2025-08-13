Трамп подтвердил планы "скоро" переговорить с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп объявил, что «скоро» проведет разговор с европейскими лидерами, на фоне сообщений о запланированных на среду переговорах Президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы с американским президентом, пишет УНН.

Скоро буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть заключенную сделку