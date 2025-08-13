Трамп подтвердил планы "скоро" переговорить с европейскими лидерами

$41.430.02
Эксклюзив
12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
13 августа, 06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных
13 августа, 02:17
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW
13 августа, 02:50
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
13 августа, 05:47
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
06:39
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия
07:26
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
08:39
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
12 августа, 15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
12 августа, 06:40
Трамп подтвердил планы "скоро" переговорить с европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 1880 просмотра

Дональд Трамп сообщил о предстоящих переговорах с европейскими лидерами. Он охарактеризовал их как «замечательных людей», которые стремятся к заключению соглашения.

Трамп подтвердил планы "скоро" переговорить с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп объявил, что «скоро» проведет разговор с европейскими лидерами, на фоне сообщений о запланированных на среду переговорах Президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы с американским президентом, пишет УНН.

Скоро буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть заключенную сделку

- написал Трамп в среду в Truth Social.

Дополнение

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп