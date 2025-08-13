Трамп подтвердил планы "скоро" переговорить с европейскими лидерами
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о предстоящих переговорах с европейскими лидерами. Он охарактеризовал их как «замечательных людей», которые стремятся к заключению соглашения.
Президент США Дональд Трамп объявил, что «скоро» проведет разговор с европейскими лидерами, на фоне сообщений о запланированных на среду переговорах Президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы с американским президентом, пишет УНН.
Скоро буду разговаривать с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть заключенную сделку
Дополнение
Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.