Трамп не захотів коментувати, як може виглядати "вільна економічна зона" на Донбасі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп вважає, що мирна угода для України, яку просувають США, може бути успішною. Він наголосив, що багато людей підтримують цю ініціативу, і зазначив, що головною метою є зупинити щомісячну загибель тисяч людей.
Мирна угода щодо України, яку просувають Сполучені Штати Америки могла б спрацювати. Про сказав журналістам президент США Дональд Трамп під час заходу в Білому домі, передає УНН.
Деталі
За словами американського лідера, цього прагне багато людей.
Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося
Водночас він відмовився відповідати на питання щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі.
"Я не хочу це (коментувати, - ред.) робити зараз. Це дуже складна ситуація. Це працюватиме. Багато людей хочуть, щоби це спрацювало. Все, що я хочу – це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць", - наголосив президент США.
Нагадаємо
Україна готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі як поступку для припинення війни. Ця поступка має підтримку європейських лідерів та включена до переглянутого мирного плану США.
