Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
12 грудня, 18:15 • 13682 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 17518 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 22530 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 29558 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 33400 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 42595 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 31937 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24020 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24246 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Трамп не захотів коментувати, як може виглядати "вільна економічна зона" на Донбасі

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Президент США Дональд Трамп вважає, що мирна угода для України, яку просувають США, може бути успішною. Він наголосив, що багато людей підтримують цю ініціативу, і зазначив, що головною метою є зупинити щомісячну загибель тисяч людей.

Трамп не захотів коментувати, як може виглядати "вільна економічна зона" на Донбасі

Мирна угода щодо України, яку просувають Сполучені Штати Америки могла б спрацювати. Про сказав журналістам президент США Дональд Трамп під час заходу в Білому домі, передає УНН.

Деталі

За словами американського лідера, цього прагне багато людей.

Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося

- сказав Трамп.

Водночас він відмовився відповідати на питання щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі.

"Я не хочу це (коментувати, - ред.) робити зараз. Це дуже складна ситуація. Це працюватиме. Багато людей хочуть, щоби це спрацювало. Все, що я хочу – це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць", - наголосив президент США.

Нагадаємо

Україна готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі як поступку для припинення війни. Ця поступка має підтримку європейських лідерів та включена до переглянутого мирного плану США.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg12.12.25, 00:00 • 12032 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна