Трамп не захотел комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 5224 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
12 декабря, 18:15 • 13938 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 17717 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 22749 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 29776 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 33561 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 42734 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31975 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24035 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24265 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5м/с
72%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 13499 просмотра
Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановленыPhoto12 декабря, 18:32 • 4320 просмотра
Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ12 декабря, 18:42 • 3736 просмотра
Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали12 декабря, 19:20 • 8194 просмотра
Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ19:53 • 3678 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 13533 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 33558 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 29239 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 42733 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 76988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 29239 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 25089 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 54913 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 46298 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 51055 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Фильм

Трамп не захотел комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение для Украины, продвигаемое США, может быть успешным. Он подчеркнул, что многие люди поддерживают эту инициативу, и отметил, что главной целью является остановить ежемесячную гибель тысяч людей.

Трамп не захотел комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

Мирное соглашение по Украине, продвигаемое Соединенными Штатами Америки, могло бы сработать. Об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме, передает УНН.

Детали

По словам американского лидера, этого хотят многие люди.

Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить сделку. Мы скоро узнаем

- сказал Трамп.

В то же время он отказался отвечать на вопрос о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе.

"Я не хочу это (комментировать, - ред.) делать сейчас. Это очень сложная ситуация. Это будет работать. Многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу – это остановить смерть 25 тысяч человек в месяц", - подчеркнул президент США.

Напомним

Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе как уступку для прекращения войны. Эта уступка имеет поддержку европейских лидеров и включена в пересмотренный мирный план США.

Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg12.12.25, 00:00 • 12035 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина