Трамп не захотел комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп считает, что мирное соглашение для Украины, продвигаемое США, может быть успешным. Он подчеркнул, что многие люди поддерживают эту инициативу, и отметил, что главной целью является остановить ежемесячную гибель тысяч людей.
Мирное соглашение по Украине, продвигаемое Соединенными Штатами Америки, могло бы сработать. Об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме, передает УНН.
Детали
По словам американского лидера, этого хотят многие люди.
Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить сделку. Мы скоро узнаем
В то же время он отказался отвечать на вопрос о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе.
"Я не хочу это (комментировать, - ред.) делать сейчас. Это очень сложная ситуация. Это будет работать. Многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, что я хочу – это остановить смерть 25 тысяч человек в месяц", - подчеркнул президент США.
Напомним
Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе как уступку для прекращения войны. Эта уступка имеет поддержку европейских лидеров и включена в пересмотренный мирный план США.
