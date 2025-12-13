Трамп не захотел комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе

Мирное соглашение по Украине, продвигаемое Соединенными Штатами Америки, могло бы сработать. Об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме, передает УНН.

По словам американского лидера, этого хотят многие люди.

Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить сделку. Мы скоро узнаем