Трамп може запропонувати економічні та політичні поступки кремлю в обмін на припинення вогню - CNN

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 3480 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 4742 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 7556 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 13538 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 87658 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 137921 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80195 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133249 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55277 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80843 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 36267 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 89576 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 29833 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 11694 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 10681 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 137921 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 126006 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133249 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 153432 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 239870 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Аляска
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 1740 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98808 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 181399 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 128325 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 143611 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Гривня
B-2 Spirit
The New York Times

Трамп може запропонувати економічні та політичні поступки кремлю в обмін на припинення вогню - CNN

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість запропонувати кремлю економічні та політичні поступки, щоб стимулювати переговори щодо завершення війни в Україні. Це може включати нові ділові угоди та потенційний договір про контроль над стратегічними озброєннями.

Трамп може запропонувати економічні та політичні поступки кремлю в обмін на припинення вогню - CNN

Адміністрація Трампа розглядає можливість запропонувати кремлю економічні та політичні поступки, так званий "медяник", щоб стимулювати до переговорів щодо завершення війни в Україні. Мова про нові ділові угоди та навіть потенційний договір про контроль над стратегічними озброєннями. Про це пише УНН із посиланням на CNN

Безумовно, є бажання обговорити параметри 

- заявив високопосадовець адміністрації, коментуючи готовність Трампа вести з путіним переговори про можливу угоду.

Водночас він визнав, що деталі ядерного договору навряд чи обговорюватимуться на такому рівні.

Ще один американський чиновник зазначив: "Європейці не думали про "медяник" роками", критикуючи позицію ЄС, який, за його словами, відмовляється від будь-яких розмов, що можуть виглядати як винагорода росії за повномасштабне вторгнення. 

Нагадаємо

Після прибуття на Аляску путін залишив свій броньований лімузин Aurus і проїхав разом з президентом США Дональдом Трампом у його автомобілі. Російські пропагандистські медіа охарактеризували цей момент як прояв особливої дружби між лідерами.

Водночас Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує атакувати Україну, щоб "підготувати ґрунт" для угоди. На думку путіна, подальша агресія росії щодо України лише посилює його.

Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст15.08.25, 23:12 • 924 перегляди

Вероніка Марченко

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз