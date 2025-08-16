Трамп може запропонувати економічні та політичні поступки кремлю в обмін на припинення вогню - CNN
Київ • УНН
Адміністрація Трампа розглядає можливість запропонувати кремлю економічні та політичні поступки, так званий "медяник", щоб стимулювати до переговорів щодо завершення війни в Україні. Мова про нові ділові угоди та навіть потенційний договір про контроль над стратегічними озброєннями. Про це пише УНН із посиланням на CNN.
Безумовно, є бажання обговорити параметри
Водночас він визнав, що деталі ядерного договору навряд чи обговорюватимуться на такому рівні.
Ще один американський чиновник зазначив: "Європейці не думали про "медяник" роками", критикуючи позицію ЄС, який, за його словами, відмовляється від будь-яких розмов, що можуть виглядати як винагорода росії за повномасштабне вторгнення.
Нагадаємо
Після прибуття на Аляску путін залишив свій броньований лімузин Aurus і проїхав разом з президентом США Дональдом Трампом у його автомобілі. Російські пропагандистські медіа охарактеризували цей момент як прояв особливої дружби між лідерами.
Водночас Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує атакувати Україну, щоб "підготувати ґрунт" для угоди. На думку путіна, подальша агресія росії щодо України лише посилює його.
