Трамп может предложить экономические и политические уступки кремлю в обмен на прекращение огня - CNN

20:15 • 4016 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 5952 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 8236 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13859 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87941 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138288 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80272 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133498 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55299 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80859 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 138297 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133504 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 240094 просмотра
Трамп может предложить экономические и политические уступки кремлю в обмен на прекращение огня - CNN

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Администрация Трампа рассматривает возможность предложить кремлю экономические и политические уступки, чтобы стимулировать переговоры о завершении войны в Украине. Это может включать новые деловые соглашения и потенциальный договор о контроле над стратегическими вооружениями.

Трамп может предложить экономические и политические уступки кремлю в обмен на прекращение огня - CNN

Администрация Трампа рассматривает возможность предложить кремлю экономические и политические уступки, так называемый "пряник", чтобы стимулировать переговоры о завершении войны в Украине. Речь идет о новых деловых соглашениях и даже потенциальном договоре о контроле над стратегическими вооружениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Безусловно, есть желание обсудить параметры

- заявил высокопоставленный чиновник администрации, комментируя готовность Трампа вести с путиным переговоры о возможном соглашении.

В то же время он признал, что детали ядерного договора вряд ли будут обсуждаться на таком уровне.

Еще один американский чиновник отметил: "Европейцы не думали о морковке годами", критикуя позицию ЕС, который, по его словам, отказывается от любых разговоров, которые могут выглядеть как вознаграждение россии за полномасштабное вторжение.

Напомним

После прибытия на Аляску путин оставил свой бронированный лимузин Aurus и проехал вместе с президентом США Дональдом Трампом в его автомобиле. Российские пропагандистские медиа охарактеризовали этот момент как проявление особой дружбы между лидерами.

В то же время Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает атаковать Украину, чтобы "подготовить почву" для сделки. По мнению путина, дальнейшая агрессия россии в отношении Украины только усиливает его.

Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист15.08.25, 23:12 • 968 просмотров

Вероника Марченко

Войнаполитика
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз