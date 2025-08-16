Трамп может предложить экономические и политические уступки кремлю в обмен на прекращение огня - CNN

Администрация Трампа рассматривает возможность предложить кремлю экономические и политические уступки, так называемый "пряник", чтобы стимулировать переговоры о завершении войны в Украине. Речь идет о новых деловых соглашениях и даже потенциальном договоре о контроле над стратегическими вооружениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Безусловно, есть желание обсудить параметры - заявил высокопоставленный чиновник администрации, комментируя готовность Трампа вести с путиным переговоры о возможном соглашении.

В то же время он признал, что детали ядерного договора вряд ли будут обсуждаться на таком уровне.

Еще один американский чиновник отметил: "Европейцы не думали о морковке годами", критикуя позицию ЕС, который, по его словам, отказывается от любых разговоров, которые могут выглядеть как вознаграждение россии за полномасштабное вторжение.

Напомним

После прибытия на Аляску путин оставил свой бронированный лимузин Aurus и проехал вместе с президентом США Дональдом Трампом в его автомобиле. Российские пропагандистские медиа охарактеризовали этот момент как проявление особой дружбы между лидерами.

В то же время Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает атаковать Украину, чтобы "подготовить почву" для сделки. По мнению путина, дальнейшая агрессия россии в отношении Украины только усиливает его.

Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист