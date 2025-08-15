"путін намагається підготувати ґрунт для угоди": Трамп прокоментував удари рф по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує атакувати Україну, щоб "підготувати ґрунт" для угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Під час польоту на Аляску Трамп поспілкувався з журналістами, що перебували разом з ним на борту Air Force One. Він заявив, що подальша агресія росії щодо України, на думку путіна, лише посилює його.

Водночас Трамп заявив, що скаже про це російському диктатору, "але пізніше".

Я думаю, вони намагаються вести торг. Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду - якщо вони можуть продовжувати вбивати. Можливо, це просто його натура, його гени. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше