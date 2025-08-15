"путін намагається підготувати ґрунт для угоди": Трамп прокоментував удари рф по Україні

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 1596 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 1310 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 5316 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 12426 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 86557 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 136664 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 79776 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 132430 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55125 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80763 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.8м/с
66%
754мм
Популярнi новини
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 35486 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 88653 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 29037 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15:36 • 10956 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 9924 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 136664 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 125030 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 132430 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 152787 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 239319 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Аляска
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98491 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 181115 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 128048 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 143353 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 190568 перегляди
Актуальне
Гривня
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
B-2 Spirit
Нафта

"путін намагається підготувати ґрунт для угоди": Трамп прокоментував удари рф по Україні

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп заявив, що володимир путін продовжує атакувати Україну, щоб підготувати ґрунт для угоди. На думку Трампа, путін вважає, що подальша агресія посилює його позиції в переговорах.

"путін намагається підготувати ґрунт для угоди": Трамп прокоментував удари рф по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує атакувати Україну, щоб "підготувати ґрунт" для угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Під час польоту на Аляску Трамп поспілкувався з журналістами, що перебували разом з ним на борту Air Force One. Він заявив, що подальша агресія росії щодо України, на думку путіна, лише посилює його.

Водночас Трамп заявив, що скаже про це російському диктатору, "але пізніше".

Я думаю, вони намагаються вести торг. Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду - якщо вони можуть продовжувати вбивати. Можливо, це просто його натура, його гени. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше 

- заявив президент США.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що путін і Трамп після приземлення на Алясці вийшли з літаків і потисли один одному руки.

Також ми повідомляли, що російський диктатор проігнорував питання американських журналістів щодо вбивств громадян України.

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Air Force One
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна