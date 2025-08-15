"путин пытается подготовить почву для сделки": Трамп прокомментировал удары рф по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает атаковать Украину, чтобы "подготовить почву" для сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Во время полета на Аляску Трамп пообщался с журналистами, находившимися вместе с ним на борту Air Force One. Он заявил, что дальнейшая агрессия россии в отношении Украины, по мнению путина, только усиливает его.

В то же время Трамп заявил, что скажет об этом российскому диктатору, "но позже".

Я думаю, они пытаются торговаться. Он пытается подготовить почву. По его мнению, это помогает ему заключить более выгодную сделку - если они могут продолжать убивать. Возможно, это просто его натура, его гены. Но он считает, что это делает его сильнее в переговорах. Я думаю, это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже - заявил президент США.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что путин и Трамп после приземления на Аляске вышли из самолетов и пожали друг другу руки.

Также мы сообщали, что российский диктатор проигнорировал вопросы американских журналистов относительно убийств граждан Украины.