Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 2696 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 6344 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 12969 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87106 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137347 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80026 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 132885 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55225 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80809 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"путин пытается подготовить почву для сделки": Трамп прокомментировал удары рф по Украине

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимир путин продолжает атаковать Украину, чтобы подготовить почву для сделки. По мнению Трампа, путин считает, что дальнейшая агрессия усиливает его позиции в переговорах.

"путин пытается подготовить почву для сделки": Трамп прокомментировал удары рф по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает атаковать Украину, чтобы "подготовить почву" для сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Во время полета на Аляску Трамп пообщался с журналистами, находившимися вместе с ним на борту Air Force One. Он заявил, что дальнейшая агрессия россии в отношении Украины, по мнению путина, только усиливает его.

В то же время Трамп заявил, что скажет об этом российскому диктатору, "но позже".

Я думаю, они пытаются торговаться. Он пытается подготовить почву. По его мнению, это помогает ему заключить более выгодную сделку - если они могут продолжать убивать. Возможно, это просто его натура, его гены. Но он считает, что это делает его сильнее в переговорах. Я думаю, это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже 

- заявил президент США.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что путин и Трамп после приземления на Аляске вышли из самолетов и пожали друг другу руки.

Также мы сообщали, что российский диктатор проигнорировал вопросы американских журналистов относительно убийств граждан Украины.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Самолет президента США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина