Трагедія на залізниці: у Данії поїзд зійшов з рейок після зіткнення, є загиблий та поранені

На півдні Данії пасажирський поїзд зіткнувся з транспортним засобом на переїзді, після чого один із вагонів зійшов з рейок. Загинула одна людина, ще кілька отримали поранення, серед них двох довелося евакуювати гелікоптером. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю на півдні Данії стався трагічний інцидент на залізниці: пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з транспортним засобом на переїзді. За даними поліції, у складі перебували 95 людей. Внаслідок аварії одна особа загинула, кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох із них довелося транспортувати до лікарні гелікоптером.

Датське телебачення опублікувало фотографії з місця події, де видно, що один із вагонів від’єднався від поїзда та перекинувся на бік.

Національний оператор залізничної інфраструктури Banedanmark підтвердив, що аварія сталася саме на переїзді, де поїзд зіткнувся з транспортним засобом. У свою чергу державна компанія DSB оголосила про тимчасове призупинення руху потягів між містами Кліплев і Тінглев, що неподалік кордону Данії з Німеччиною.

Наразі поліція та рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії, встановлюючи обставини інциденту.

