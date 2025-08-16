Трагедія на залізниці: у Данії поїзд зійшов з рейок після зіткнення, є загиблий та поранені

$41.450.06
ukenru
23:06 • 23526 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 38997 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 25987 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 24241 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 26047 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 95001 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 152542 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 82340 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 144077 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56096 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Популярнi новини
Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловікаVideo15 серпня, 18:02 • 6042 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 21493 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 16550 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo21:20 • 7332 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 28986 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 152594 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 137226 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 144105 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 162751 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 248588 перегляди
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 16761 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 103772 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 185889 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 132431 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 147571 перегляди
Трагедія на залізниці: у Данії поїзд зійшов з рейок після зіткнення, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 170 перегляди

На півдні Данії пасажирський поїзд зіткнувся з транспортним засобом на переїзді, один вагон зійшов з рейок. Одна людина загинула, декілька поранені, рух потягів призупинено.

Трагедія на залізниці: у Данії поїзд зійшов з рейок після зіткнення, є загиблий та поранені

На півдні Данії пасажирський поїзд зіткнувся з транспортним засобом на переїзді, після чого один із вагонів зійшов з рейок. Загинула одна людина, ще кілька отримали поранення, серед них двох довелося евакуювати гелікоптером. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю на півдні Данії стався трагічний інцидент на залізниці: пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з транспортним засобом на переїзді. За даними поліції, у складі перебували 95 людей. Внаслідок аварії одна особа загинула, кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох із них довелося транспортувати до лікарні гелікоптером.

Датське телебачення опублікувало фотографії з місця події, де видно, що один із вагонів від’єднався від поїзда та перекинувся на бік.

Національний оператор залізничної інфраструктури Banedanmark підтвердив, що аварія сталася саме на переїзді, де поїзд зіткнувся з транспортним засобом. У свою чергу державна компанія DSB оголосила про тимчасове призупинення руху потягів між містами Кліплев і Тінглев, що неподалік кордону Данії з Німеччиною.

Наразі поліція та рятувальні служби продовжують працювати на місці трагедії, встановлюючи обставини інциденту.

Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15.08.25, 19:28 • 16514 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Поїзд
Reuters
Данія
Німеччина