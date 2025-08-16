Трагедия на железной дороге: в Дании поезд сошел с рельсов после столкновения, есть погибший и раненые

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 22653 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 37423 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 25343 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 23647 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 25600 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 94805 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 152018 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82260 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 143659 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56065 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
82%
753мм
Популярные новости
Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой15 августа, 17:25 • 5288 просмотра
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 5876 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 21074 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo21:20 • 7162 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 27036 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 152017 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 136793 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 143659 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 162374 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 248219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Аляска
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 103561 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 185688 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 132249 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 147405 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 191037 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Financial Times

Трагедия на железной дороге: в Дании поезд сошел с рельсов после столкновения, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 38 просмотра

На юге Дании пассажирский поезд столкнулся с транспортным средством на переезде, один вагон сошел с рельсов. Один человек погиб, несколько ранены, движение поездов приостановлено.

Трагедия на железной дороге: в Дании поезд сошел с рельсов после столкновения, есть погибший и раненые

На юге Дании пассажирский поезд столкнулся с транспортным средством на переезде, после чего один из вагонов сошел с рельсов. Погиб один человек, еще несколько получили ранения, среди них двоих пришлось эвакуировать вертолетом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу на юге Дании произошел трагический инцидент на железной дороге: пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с транспортным средством на переезде. По данным полиции, в составе находились 95 человек. В результате аварии один человек погиб, несколько получили ранения различной степени тяжести, двоих из них пришлось транспортировать в больницу вертолетом.

Датское телевидение опубликовало фотографии с места происшествия, где видно, что один из вагонов отсоединился от поезда и перевернулся на бок.

Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры Banedanmark подтвердил, что авария произошла именно на переезде, где поезд столкнулся с транспортным средством. В свою очередь государственная компания DSB объявила о временной приостановке движения поездов между городами Клиплев и Тинглеф, что недалеко от границы Дании с Германией.

Сейчас полиция и спасательные службы продолжают работать на месте трагедии, устанавливая обстоятельства инцидента.

Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино15.08.2025, 19:28 • 16197 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Поезд
Reuters
Дания
Германия