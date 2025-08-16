Трагедия на железной дороге: в Дании поезд сошел с рельсов после столкновения, есть погибший и раненые

На юге Дании пассажирский поезд столкнулся с транспортным средством на переезде, после чего один из вагонов сошел с рельсов. Погиб один человек, еще несколько получили ранения, среди них двоих пришлось эвакуировать вертолетом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу на юге Дании произошел трагический инцидент на железной дороге: пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с транспортным средством на переезде. По данным полиции, в составе находились 95 человек. В результате аварии один человек погиб, несколько получили ранения различной степени тяжести, двоих из них пришлось транспортировать в больницу вертолетом.

Датское телевидение опубликовало фотографии с места происшествия, где видно, что один из вагонов отсоединился от поезда и перевернулся на бок.

Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры Banedanmark подтвердил, что авария произошла именно на переезде, где поезд столкнулся с транспортным средством. В свою очередь государственная компания DSB объявила о временной приостановке движения поездов между городами Клиплев и Тинглеф, что недалеко от границы Дании с Германией.

Сейчас полиция и спасательные службы продолжают работать на месте трагедии, устанавливая обстоятельства инцидента.

