Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино
Киев • УНН
На Закарпатье три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино сошли с рельсов. Пострадавших нет, а поезд с тремя вагонами уже отправился до конечной станции Солотвино.
На Закарпатье сегодня днем сошли с рельсов три вагона. Причины схода будет устанавливать спецкомиссия, есть предварительная версия; по обновленным данным, поезд отправился по графику, сохраняя в составе указанные три вагона. Передает УНН со ссылкой на информацию АО "Укрзалізниця".
Детали
Обновление: Три вагона с пассажирами уже отправились до конечной станции Солотвино.
Рейс №84 из Солотвино в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление.
Напомним
На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия.
Предварительная причина – "выброс" рельса из-за аномальной жары
В компании заявили, что уже работают над дальнейшей логистикой в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.