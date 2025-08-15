Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино

На Закарпатье сегодня днем сошли с рельсов три вагона. Причины схода будет устанавливать спецкомиссия, есть предварительная версия; по обновленным данным, поезд отправился по графику, сохраняя в составе указанные три вагона. Передает УНН со ссылкой на информацию АО "Укрзалізниця".

Детали

Обновление: Три вагона с пассажирами уже отправились до конечной станции Солотвино.

Рейс №84 из Солотвино в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление. - информирует Укрзалізниця.

Напомним

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия.

Предварительная причина – "выброс" рельса из-за аномальной жары

В компании заявили, что уже работают над дальнейшей логистикой в регионе и оценивают сроки восстановительных работ.