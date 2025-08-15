Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино
На Закарпатті три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино зійшли з рейок. Постраждалих немає, а поїзд з трьома вагонами вже вирушив до кінцевої станції Солотвино.
На Закарпатті сьогодні вдень сталося сходження трьох вагонів. Причини сходження встановлюватиме спецкомісія, є попередня версія; за оновленими даними, поїзд вирушив за графіком, зберігаючи у складі зазначені три вагони. Передає УНН із посиланням на інормацію АТ "Укрзалізниця".
Оновлення: Три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.
Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.
Попередня причина – "викид" рейки через аномальну спеку
У компанії заявили, що вже працюють над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.