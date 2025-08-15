Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 50411 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 48917 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 78318 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 49492 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 82506 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 41419 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 73311 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102316 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59125 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 216742 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 22386 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 112159 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 70464 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 19165 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 13111 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 78246 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 70799 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 82439 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 112472 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 216715 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Андрій Смирнов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 87831 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 171202 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 119138 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 135175 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 183111 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Друга світова війна

Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино

Київ • УНН

 • 268 перегляди

На Закарпатті три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино зійшли з рейок. Постраждалих немає, а поїзд з трьома вагонами вже вирушив до кінцевої станції Солотвино.

Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино

На Закарпатті сьогодні вдень сталося сходження трьох вагонів. Причини сходження встановлюватиме спецкомісія, є попередня версія; за оновленими даними, поїзд вирушив за графіком, зберігаючи у складі зазначені  три вагони. Передає УНН із посиланням на інормацію АТ "Укрзалізниця".

Деталі

Оновлення: Три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино. 

Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.

- інформує Укрзалізниця.

Нагадаємо

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино. Постраждалих немає. . Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія.

Попередня причина – "викид" рейки через аномальну спеку

У компанії заявили, що вже працюють над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.

Ігор Тележніков

Суспільство
Поїзд
Закарпатська область
Українська залізниця
Запоріжжя