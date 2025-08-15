Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино

На Закарпатті сьогодні вдень сталося сходження трьох вагонів. Причини сходження встановлюватиме спецкомісія, є попередня версія; за оновленими даними, поїзд вирушив за графіком, зберігаючи у складі зазначені три вагони. Передає УНН із посиланням на інормацію АТ "Укрзалізниця".

Оновлення: Три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.

Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.