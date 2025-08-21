Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ
Київ • УНН
Toyota встановила систему Sweep на автозаводі Mazda в Хіросімі, яка використовує старі акумулятори електромобілів. Ця система проходить випробування для живлення заводу, інтегруючи оригінальні інвертори авто.
Toyota використовує старі акумулятори електромобілів для живлення автомобільного заводу Mazda, повідомляє InsideEVs, пише УНН.
Деталі
Утилізація високовольтних акумуляторів гібридних та повністю електричних автомобілів завжди непросте завдання. Якщо автомобіль розбився в аварії, але акумулятор у хорошому стані, його можна використовувати роками, не відправляючи на переробку або, що ще гірше, на звалище.
Один із способів утилізації старих акумуляторів електромобілів – це їхнє повторне використання у стаціонарних сховищах. Саме це Toyota і зробила в Японії, де на автозаводі Mazda у Хіросімі була встановлена система зберігання енергії Sweep.
Акумулятор Sweep, що використовує акумулятори електромобілів, все ще проходить випробування в Mazda, де відстежується стабільність циклів зарядки та розрядки, щоб визначити, підходить він для живлення заводу або хоча б його частини.
Однак у майбутньому модульна акумуляторна батарея буде буфером між заводською сонячною електростанцією і складальною лінією, подібно до того, як працює домашній акумулятор. Однак, головна відмінність полягає в тому, що Toyota знайшла спосіб інтегрувати оригінальні інвертори автомобілів, усуваючи необхідність в окремому блоці керування всім акумулятором. Система також використовує акумулятори різної ємності, хімічного складу та стану.
Перша система зберігання енергії Sweep була побудована в 2022 році спільно з Jera, найбільшою японською енергетичною компанією та одним із найбільших покупців зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі.
Модульна акумуляторна батарея Jera могла видавати 485 кіловат і мала ємність 1260 кіловат-годин, використовуючи кілька типів акумуляторів, включаючи літій-іонні, нікель-металгідридні та свинцево-кислотні.
Для роботи з акумуляторами всіх типів, що мають різну ємність, розроблений Toyota пристрій Sweep дозволяє контролювати розрядку всього блоку, включаючи і вимикаючи подачу електроенергії через послідовно з'єднані акумулятори за мікросекунди. В результаті деякі акумулятори можна обійти, в той час як інші залишаються в робочому стані залежно від споживаної енергії.
