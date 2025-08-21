Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ

Toyota використовує старі акумулятори електромобілів для живлення автомобільного заводу Mazda, повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Утилізація високовольтних акумуляторів гібридних та повністю електричних автомобілів завжди непросте завдання. Якщо автомобіль розбився в аварії, але акумулятор у хорошому стані, його можна використовувати роками, не відправляючи на переробку або, що ще гірше, на звалище.

Один із способів утилізації старих акумуляторів електромобілів – це їхнє повторне використання у стаціонарних сховищах. Саме це Toyota і зробила в Японії, де на автозаводі Mazda у Хіросімі була встановлена ​​система зберігання енергії Sweep.

Акумулятор Sweep, що використовує акумулятори електромобілів, все ще проходить випробування в Mazda, де відстежується стабільність циклів зарядки та розрядки, щоб визначити, підходить він для живлення заводу або хоча б його частини.

Однак у майбутньому модульна акумуляторна батарея буде буфером між заводською сонячною електростанцією і складальною лінією, подібно до того, як працює домашній акумулятор. Однак, головна відмінність полягає в тому, що Toyota знайшла спосіб інтегрувати оригінальні інвертори автомобілів, усуваючи необхідність в окремому блоці керування всім акумулятором. Система також використовує акумулятори різної ємності, хімічного складу та стану.

Перша система зберігання енергії Sweep була побудована в 2022 році спільно з Jera, найбільшою японською енергетичною компанією та одним із найбільших покупців зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі.

Модульна акумуляторна батарея Jera могла видавати 485 кіловат і мала ємність 1260 кіловат-годин, використовуючи кілька типів акумуляторів, включаючи літій-іонні, нікель-металгідридні та свинцево-кислотні.

Для роботи з акумуляторами всіх типів, що мають різну ємність, розроблений Toyota пристрій Sweep дозволяє контролювати розрядку всього блоку, включаючи і вимикаючи подачу електроенергії через послідовно з'єднані акумулятори за мікросекунди. В результаті деякі акумулятори можна обійти, в той час як інші залишаються в робочому стані залежно від споживаної енергії.

