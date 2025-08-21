$41.380.02
Ексклюзив
12:55 • 2192 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 9564 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 5004 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12719 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 32800 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 42380 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 45895 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 70565 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174539 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72446 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Toyota встановила систему Sweep на автозаводі Mazda в Хіросімі, яка використовує старі акумулятори електромобілів. Ця система проходить випробування для живлення заводу, інтегруючи оригінальні інвертори авто.

Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ

Toyota використовує старі акумулятори електромобілів для живлення автомобільного заводу Mazda, повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Утилізація високовольтних акумуляторів гібридних та повністю електричних автомобілів завжди непросте завдання. Якщо автомобіль розбився в аварії, але акумулятор у хорошому стані, його можна використовувати роками, не відправляючи на переробку або, що ще гірше, на звалище.

Один із способів утилізації старих акумуляторів електромобілів – це їхнє повторне використання у стаціонарних сховищах. Саме це Toyota і зробила в Японії, де на автозаводі Mazda у Хіросімі була встановлена ​​система зберігання енергії Sweep.

Акумулятор Sweep, що використовує акумулятори електромобілів, все ще проходить випробування в Mazda, де відстежується стабільність циклів зарядки та розрядки, щоб визначити, підходить він для живлення заводу або хоча б його частини.

Однак у майбутньому модульна акумуляторна батарея буде буфером між заводською сонячною електростанцією і складальною лінією, подібно до того, як працює домашній акумулятор. Однак, головна відмінність полягає в тому, що Toyota знайшла спосіб інтегрувати оригінальні інвертори автомобілів, усуваючи необхідність в окремому блоці керування всім акумулятором. Система також використовує акумулятори різної ємності, хімічного складу та стану.

Перша система зберігання енергії Sweep була побудована в 2022 році спільно з Jera, найбільшою японською енергетичною компанією та одним із найбільших покупців зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі.

Модульна акумуляторна батарея Jera могла видавати 485 кіловат і мала ємність 1260 кіловат-годин, використовуючи кілька типів акумуляторів, включаючи літій-іонні, нікель-металгідридні та свинцево-кислотні.

Для роботи з акумуляторами всіх типів, що мають різну ємність, розроблений Toyota пристрій Sweep дозволяє контролювати розрядку всього блоку, включаючи і вимикаючи подачу електроенергії через послідовно з'єднані акумулятори за мікросекунди. В результаті деякі акумулятори можна обійти, в той час як інші залишаються в робочому стані залежно від споживаної енергії.

Утилізація високовольтних акумуляторів гібридних та повністю електричних автомобілів завжди непросте завдання. Якщо автомобіль розбився в аварії, але акумулятор у хорошому стані, його можна використовувати роками, не відправляючи на переробку або, що ще гірше, на звалище.

Один із способів утилізації старих акумуляторів електромобілів – це їхнє повторне використання у стаціонарних сховищах. Саме це Toyota і зробила в Японії, де на автозаводі Mazda у Хіросімі була встановлена ​​система зберігання енергії Sweep.

Акумулятор Sweep, що використовує акумулятори електромобілів, все ще проходить випробування в Mazda, де відстежується стабільність циклів зарядки та розрядки, щоб визначити, підходить він для живлення заводу або хоча б його частини.

Однак у майбутньому модульна акумуляторна батарея буде буфером між заводською сонячною електростанцією і складальною лінією, подібно до того, як працює домашній акумулятор. Однак, головна відмінність полягає в тому, що Toyota знайшла спосіб інтегрувати оригінальні інвертори автомобілів, усуваючи необхідність в окремому блоці керування всім акумулятором. Система також використовує акумулятори різної ємності, хімічного складу та стану.

Перша система зберігання енергії Sweep була побудована в 2022 році спільно з Jera, найбільшою японською енергетичною компанією та одним із найбільших покупців скрапленого природного газу (СПГ) у світі.

Модульна акумуляторна батарея Jera могла видавати 485 кіловат і мала ємність 1260 кіловат-годин, використовуючи кілька типів акумуляторів, включаючи літій-іонні, нікель-металгідридні та свинцево-кислотні.

Для роботи з акумуляторами всіх типів, що мають різну ємність, розроблений Toyota пристрій Sweep дозволяє контролювати розрядку всього блоку, включаючи і вимикаючи подачу електроенергії через послідовно з'єднані акумулятори за мікросекунди. В результаті деякі акумулятори можна обійти, в той час як інші залишаються в робочому стані залежно від споживаної енергії.

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнологіїАвто
Toyota
Японія