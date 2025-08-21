Toyota использует старые аккумуляторы для питания автозавода Mazda - СМИ

Toyota использует старые аккумуляторы электромобилей для питания автомобильного завода Mazda, сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

Утилизация высоковольтных аккумуляторов гибридных и полностью электрических автомобилей всегда непростая задача. Если автомобиль разбился в аварии, но аккумулятор в хорошем состоянии, его можно использовать годами, не отправляя на переработку или, что еще хуже, на свалку.

Один из способов утилизации старых аккумуляторов электромобилей – это их повторное использование в стационарных хранилищах. Именно это Toyota и сделала в Японии, где на автозаводе Mazda в Хиросиме была установлена система хранения энергии Sweep.

Аккумулятор Sweep, использующий аккумуляторы электромобилей, все еще проходит испытания в Mazda, где отслеживается стабильность циклов зарядки и разрядки, чтобы определить, подходит ли он для питания завода или хотя бы его части.

Однако в будущем модульная аккумуляторная батарея будет буфером между заводской солнечной электростанцией и сборочной линией, подобно тому, как работает домашний аккумулятор. Однако главное отличие заключается в том, что Toyota нашла способ интегрировать оригинальные инверторы автомобилей, устраняя необходимость в отдельном блоке управления всем аккумулятором. Система также использует аккумуляторы различной емкости, химического состава и состояния.

Первая система хранения энергии Sweep была построена в 2022 году совместно с Jera, крупнейшей японской энергетической компанией и одним из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Модульная аккумуляторная батарея Jera могла выдавать 485 киловатт и имела емкость 1260 киловатт-часов, используя несколько типов аккумуляторов, включая литий-ионные, никель-металлгидридные и свинцово-кислотные.

Для работы с аккумуляторами всех типов, имеющих разную емкость, разработанное Toyota устройство Sweep позволяет контролировать разрядку всего блока, включая и выключая подачу электроэнергии через последовательно соединенные аккумуляторы за микросекунды. В результате некоторые аккумуляторы можно обойти, в то время как другие остаются в рабочем состоянии в зависимости от потребляемой энергии.

