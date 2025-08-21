Toyota использует старые аккумуляторы для питания автозавода Mazda - СМИ
Киев • УНН
Toyota установила систему Sweep на автозаводе Mazda в Хиросиме, которая использует старые аккумуляторы электромобилей. Эта система проходит испытания для питания завода, интегрируя оригинальные инверторы авто.
Toyota использует старые аккумуляторы электромобилей для питания автомобильного завода Mazda, сообщает InsideEVs, пишет УНН.
Детали
Утилизация высоковольтных аккумуляторов гибридных и полностью электрических автомобилей всегда непростая задача. Если автомобиль разбился в аварии, но аккумулятор в хорошем состоянии, его можно использовать годами, не отправляя на переработку или, что еще хуже, на свалку.
Один из способов утилизации старых аккумуляторов электромобилей – это их повторное использование в стационарных хранилищах. Именно это Toyota и сделала в Японии, где на автозаводе Mazda в Хиросиме была установлена система хранения энергии Sweep.
Аккумулятор Sweep, использующий аккумуляторы электромобилей, все еще проходит испытания в Mazda, где отслеживается стабильность циклов зарядки и разрядки, чтобы определить, подходит ли он для питания завода или хотя бы его части.
Однако в будущем модульная аккумуляторная батарея будет буфером между заводской солнечной электростанцией и сборочной линией, подобно тому, как работает домашний аккумулятор. Однако главное отличие заключается в том, что Toyota нашла способ интегрировать оригинальные инверторы автомобилей, устраняя необходимость в отдельном блоке управления всем аккумулятором. Система также использует аккумуляторы различной емкости, химического состава и состояния.
Первая система хранения энергии Sweep была построена в 2022 году совместно с Jera, крупнейшей японской энергетической компанией и одним из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире.
Модульная аккумуляторная батарея Jera могла выдавать 485 киловатт и имела емкость 1260 киловатт-часов, используя несколько типов аккумуляторов, включая литий-ионные, никель-металлгидридные и свинцово-кислотные.
Для работы с аккумуляторами всех типов, имеющих разную емкость, разработанное Toyota устройство Sweep позволяет контролировать разрядку всего блока, включая и выключая подачу электроэнергии через последовательно соединенные аккумуляторы за микросекунды. В результате некоторые аккумуляторы можно обойти, в то время как другие остаются в рабочем состоянии в зависимости от потребляемой энергии.
Утилизация высоковольтных аккумуляторов гибридных и полностью электрических автомобилей всегда непростая задача. Если автомобиль разбился в аварии, но аккумулятор в хорошем состоянии, его можно использовать годами, не отправляя на переработку или, что еще хуже, на свалку.
Один из способов утилизации старых аккумуляторов электромобилей – это их повторное использование в стационарных хранилищах. Именно это Toyota и сделала в Японии, где на автозаводе Mazda в Хиросиме была установлена система хранения энергии Sweep.
Аккумулятор Sweep, использующий аккумуляторы электромобилей, все еще проходит испытания в Mazda, где отслеживается стабильность циклов зарядки и разрядки, чтобы определить, подходит ли он для питания завода или хотя бы его части.
Однако в будущем модульная аккумуляторная батарея будет буфером между заводской солнечной электростанцией и сборочной линией, подобно тому, как работает домашний аккумулятор. Однако главное отличие заключается в том, что Toyota нашла способ интегрировать оригинальные инверторы автомобилей, устраняя необходимость в отдельном блоке управления всем аккумулятором. Система также использует аккумуляторы различной емкости, химического состава и состояния.
Первая система хранения энергии Sweep была построена в 2022 году совместно с Jera, крупнейшей японской энергетической компанией и одним из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире.
Модульная аккумуляторная батарея Jera могла выдавать 485 киловатт и имела емкость 1260 киловатт-часов, используя несколько типов аккумуляторов, включая литий-ионные, никель-металлгидридные и свинцово-кислотные.
Для работы с аккумуляторами всех типов, имеющих разную емкость, разработанное Toyota устройство Sweep позволяет контролировать разрядку всего блока, включая и выключая подачу электроэнергии через последовательно соединенные аккумуляторы за микросекунды. В результате некоторые аккумуляторы можно обойти, в то время как другие остаются в рабочем состоянии в зависимости от потребляемой энергии.
Tesla Model 3 получит новую версию с батареей NMC LG в Китае: детали16.07.25, 17:34 • 5922 просмотра