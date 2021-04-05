Торгувала фейковими спецквитками на транспорт у Києві: спіймали 18-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У столиці 18-річну киянку викрили на збуті через соціальну мережу Facebook спецквитків для громадського транспорту, які ввели з 5 до 16 квітня у межах посиленого карантину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Цитата:
"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва дізнавачами підрозділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві викрито 18-річну мешканку місті Києва, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну", - сказано у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина "розмістила у соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень міста Києва". "Вартість спецпропуску становила 200 гривень", - вказали у прокуратурі.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру.
Слідчі дії тривають.
Доповнення
Раніше у КМДА, реагуючи на проблему продажу в інтернеті фейкових спецперепусток на громадський транспорт, вказували, що "справжня спецперепустка має навкруги герба Києва золотисте обрамлення".
Так, столична влада не збирається на сьогодні робити якісь надзвичайні засоби захисту спецперепусток, тому що вони мають працювати лише два тижні.
Спецперепустки запровадили з 5 квітня. Так, Київ ввів більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення коронавірусу. Проїзд у громадському транспорті - лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.