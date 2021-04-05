Торговала фейковыми спецбилетами на транспорт в Киеве: поймали 18-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В столице 18-летнюю киевлянку уличили в сбыте через социальную сеть Facebook спецбилетов для общественного транспорта, которые ввели с 5 до 16 апреля в рамках усиленного карантина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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"Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева дознавателями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в Киеве разоблачена 18-летняя жительница города Киева, пытавшаяся сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что девушка "разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте справки о трудоустройстве в одной из больниц города Киева". "Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен", - указали в прокуратуре.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос о сообщении о подозрении.
Следственные действия продолжаются.
Дополнение
Ранее в КГГА, реагируя на проблему продажи в интернете фейковых спецпропусков на общественный транспорт, указывали, что "настоящие спецпропуска имеют вокруг герба Киева золотистое обрамление".
Так, столичная власть не собирается на сегодня делать какие-то чрезвычайные средства защиты спецпропусков, потому что они должны работать только две недели.
Спецпропуска ввели с 5 апреля. Так, Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения коронавируса. Проезд в общественном транспорте - только по спецпропускам. На фоне этого в столице выросли цены на такси.