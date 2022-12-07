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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35275 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Торгівля Китаю переживає найсильніший спад за 2,5 роки

Торгівля Китаю переживає найсильніший спад за 2,5 роки

Київ • УНН

 • 807683 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Експорт та імпорт Китаю в листопаді скоротилися найрізкішими темпами як мінімум за 2,5 роки, на тлі того, як слабкий світовий і внутрішній попит, перебої у виробництві через COVID та спад на ринку нерухомості в країні чинили тиск на другу за величиною економіку у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спад виявився набагато гіршим, ніж прогнозувалося, і економісти передбачають подальший період скорочення експорту, наголошуючи на різкому скороченні світової торгівлі, на тлі того, як споживачі та підприємства скорочують витрати у відповідь на агресивні дії центральних банків для стримування інфляції, пише видання.

Експорт Китаю скоротився на 8,7% у листопаді порівняно з роком раніше, що є різкішим падінням після зниження на 0,3% у жовтні і що стало найгіршим показником з лютого 2020 року, як показали офіційні дані в середу. Вони виявилися значно нижчими за очікування аналітиків щодо зниження на рівні 3,5%.

Пекін намагається послабити деякі зі своїх суворих обмежень часів пандемії, але постачання за кордон з серпня втрачають оберти, на тлі того, як інфляція, що росте, різке підвищення відсоткових ставок у багатьох країнах і війна рф проти України поставили світову економіку на межу рецесії, пише видання.

Експорт, ймовірно, ще більше скоротиться в найближчі квартали, зазначає старший економіст щодо Китаю в Capital Economics Джуліан Еванс-Прічард.

У відповідь на зростання тиску на економіку Китаю державні ЗМІ повідомили в середу, що на зустрічі високого рівня правлячої Комуністичної партії, що відбулася напередодні, було підкреслено, що увага уряду в 2023 році буде зосереджена на стабілізації зростання, сприянні внутрішньому попиту та відкритості для зовнішнього світу.

Доповнення

росія стала найбільшим постачальником нафти у Китай.

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