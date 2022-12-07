Торговля Китая переживает сильнейший спад за 2,5 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Экспорт и импорт Китая в ноябре сократились самыми резкими темпами как минимум за 2,5 года, на фоне того, как слабый мировой и внутренний спрос, перебои в производстве из-за COVID и спад на рынке недвижимости в стране оказывали давление на вторую по величине экономику в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спад оказался гораздо хуже, чем прогнозировалось, и экономисты предполагают дальнейший период сокращения экспорта, отмечая резкое сокращение мировой торговли, на фоне того, как потребители и предприятия сокращают расходы в ответ на агрессивные действия центральных банков для сдерживания инфляции, пишет издание.
Экспорт Китая сократился на 8,7% в ноябре по сравнению с годом ранее, что является более резким падением после снижения на 0,3% в октябре и что стало самым плохим показателем с февраля 2020 года, как показали официальные данные в среду. Они оказались значительно ниже ожиданий аналитиков относительно снижения на уровне 3,5%.
Пекин пытается ослабить некоторые из своих строгих ограничений времен пандемии, но поставки за границу с августа теряют обороты, на фоне того, как растущая инфляция, резкое повышение процентных ставок во многих странах и война рф против Украины поставили мировую экономику на грань рецессии, пишет издание.
Экспорт, вероятно, еще больше сократится в ближайшие кварталы, отмечает старший экономист по Китаю в Capital Economics Джулиан Эванс-Причард.
В ответ на рост давления на экономику Китая государственные СМИ сообщили в среду, что на состоявшейся накануне встрече высокого уровня правящей Коммунистической партии было подчеркнуто, что внимание правительства в 2023 году будет сосредоточено на стабилизации роста, содействии внутреннему спросу и открытости для внешнего мира.
Дополнение
россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.