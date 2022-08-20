росія третій місяць поспіль стала найбільшим постачальником нафти в Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. росія вже третій місяць залишається головним постачальником нафти до Китаю, на тлі того, як незалежні нафтопереробні заводи збільшили закупівлі сировини зі знижкою, одночасно скорочуючи поставки від конкуруючих постачальників, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом «Східний Сибір-Тихий океан» та морські перевезення з європейських та далекосхідних портів росії, до країни становив 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.
При цьому російські поставки в липні, еквівалентні приблизно 1,68 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд, що становить близько 2 млн барелів на добу.
З початку року імпорт з росії становив 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж минулого року, однак це, як і раніше, менше, ніж від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн нафти, або на 1% нижче за рівень минулого року.
Імпорт сирої нафти до Китаю у липні впав на 9,5% порівняно з минулим роком. При цьому добові обсяги виявилися другими за величиною за чотири роки, на тлі того, як нафтопереробні заводи скорочували запаси, а внутрішній попит на паливо відновлювався повільніше, ніж очікувалося.
Активні російські закупівлі витіснили конкуруючі постачання з Анголи та Бразилії, які впали у річному обчисленні на 27% та на 58% відповідно.
Імпорт із Малайзії, яка в останні два роки часто використовувалася як пункт перевалки нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 183% у річному обчисленні до 3,34 млн тонн порівняно з 2,65 млн тонн у червні.
Доповнення
У травні росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Так, Китай продовжував скуповувати російські енергоносії, у тому числі рекордну кількість сирої нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше ніж рік тому.