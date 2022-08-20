росія третій місяць поспіль стала найбільшим постачальником нафти в Китай

Деталі

Імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом «Східний Сибір-Тихий океан» та морські перевезення з європейських та далекосхідних портів росії, до країни становив 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.

При цьому російські поставки в липні, еквівалентні приблизно 1,68 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд, що становить близько 2 млн барелів на добу.

З початку року імпорт з росії становив 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж минулого року, однак це, як і раніше, менше, ніж від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн нафти, або на 1% нижче за рівень минулого року.

Імпорт сирої нафти до Китаю у липні впав на 9,5% порівняно з минулим роком. При цьому добові обсяги виявилися другими за величиною за чотири роки, на тлі того, як нафтопереробні заводи скорочували запаси, а внутрішній попит на паливо відновлювався повільніше, ніж очікувалося.

Активні російські закупівлі витіснили конкуруючі постачання з Анголи та Бразилії, які впали у річному обчисленні на 27% та на 58% відповідно.

Імпорт із Малайзії, яка в останні два роки часто використовувалася як пункт перевалки нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 183% у річному обчисленні до 3,34 млн тонн порівняно з 2,65 млн тонн у червні.

Доповнення

У травні росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Так, Китай продовжував скуповувати російські енергоносії, у тому числі рекордну кількість сирої нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше ніж рік тому.