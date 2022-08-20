россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. россия уже третий месяц остается главным поставщиком нефти в Китай, на фоне того, как независимые нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки сырья со скидкой, одновременно сокращая поставки от конкурирующих поставщиков, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов россии, в страну составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.
При этом российские поставки в июле, эквивалентные примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда, составляющего около 2 млн баррелей в сутки.
С начала года импорт из россии составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, по-прежнему отставая от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн тонн нефти, или на 1% ниже уровня прошлого года.
Импорт сырой нефти в Китай в июле упал на 9,5% по сравнению с прошлым годом. При этом суточные объемы оказались вторыми по величине за четыре года, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы сокращали запасы, а внутренний спрос на топливо восстанавливался медленнее, чем ожидалось.
Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно.
Импорт из Малайзии, которая в последние два года часто использовалась в качестве пункта перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 183% в годовом исчислении до 3,34 млн тонн по сравнению с 2,65 млн тонн в июне.
Дополнение
В мае россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Так, Китай продолжал скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество сырой нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад.