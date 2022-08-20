россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13479 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 43932 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90867 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125810 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124619 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275487 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134918 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122689 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377091 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84287 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 6534 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13450 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11425 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 9640 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 5304 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275464 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298550 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377075 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353321 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399488 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79641 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113275 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132850 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171820 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80998 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Киев • УНН

 • 253376 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. россия уже третий месяц остается главным поставщиком нефти в Китай, на фоне того, как независимые нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки сырья со скидкой, одновременно сокращая поставки от конкурирующих поставщиков, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Детали

Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов россии, в страну составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.

При этом российские поставки в июле, эквивалентные примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда, составляющего около 2 млн баррелей в сутки.

С начала года импорт из россии составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, по-прежнему отставая от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн тонн нефти, или на 1% ниже уровня прошлого года.

Импорт сырой нефти в Китай в июле упал на 9,5% по сравнению с прошлым годом. При этом суточные объемы оказались вторыми по величине за четыре года, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы сокращали запасы, а внутренний спрос на топливо восстанавливался медленнее, чем ожидалось.

Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно.

Импорт из Малайзии, которая в последние два года часто использовалась в качестве пункта перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 183% в годовом исчислении до 3,34 млн тонн по сравнению с 2,65 млн тонн в июне.

Дополнение

В мае россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Так, Китай продолжал скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество сырой нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77