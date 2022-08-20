россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Детали

Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов россии, в страну составил 7,15 млн тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.

При этом российские поставки в июле, эквивалентные примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда, составляющего около 2 млн баррелей в сутки.

С начала года импорт из россии составил 48,45 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, по-прежнему отставая от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн тонн нефти, или на 1% ниже уровня прошлого года.

Импорт сырой нефти в Китай в июле упал на 9,5% по сравнению с прошлым годом. При этом суточные объемы оказались вторыми по величине за четыре года, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы сокращали запасы, а внутренний спрос на топливо восстанавливался медленнее, чем ожидалось.

Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно.

Импорт из Малайзии, которая в последние два года часто использовалась в качестве пункта перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 183% в годовом исчислении до 3,34 млн тонн по сравнению с 2,65 млн тонн в июне.

Дополнение

В мае россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Так, Китай продолжал скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество сырой нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад.