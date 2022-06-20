россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В прошлом месяце Китай продолжал скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество сырой нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем год назад, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Согласно таможенным данным, опубликованным в понедельник, импорт сырой нефти вырос на 55% по сравнению с прошлым годом до 8,42 млн тонн, при этом россия опередила Саудовскую Аравию как основной источник нефти для Китая. Российская продажа сжиженного природного газа выросла на 54% до 397 тыс. тонн, несмотря на 28-процентное снижение общих закупок СПГ в Китае.
В объем газа не включен импорт по трубопроводам, которые не регистрируются таможней с начала года, но являются основным способом транспортировки топлива из россии в Китай.
Увеличение поставок произошло в связи с тем, что война в Украине длилась уже четвертый месяц, а другие покупатели продолжали избегать российских нефти, газа и угля, отмечает издание. Спрос в Китае также начал демонстрировать некоторое улучшение, поскольку ограничения, введенные из-за коронавируса, были ослаблены, что упростило логистические вопросы и позволило возобновить промышленное производство.
Общий объем импорта Китая из россии ускорился в мае, увеличившись на 80% в годовом исчислении до 10,27 млрд долларов, на фоне того, как Пекин продолжает предлагать поддержку изолированному правительству в Москве.
Дополнение
Ранее Китай увеличил импорт российской нефти ESPO с Дальнего Востока рф.