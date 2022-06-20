росія стала найбільшим постачальником нафти у Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Минулого місяця Китай продовжував скуповувати російські енергоносії, у тому числі рекордну кількість сирої нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше ніж рік тому, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Згідно з митними даними, опублікованими в понеділок, імпорт сирої нафти зріс на 55% порівняно з минулим роком до 8,42 млн тонн, при цьому росія випередила Саудівську Аравію як основне джерело нафти для Китаю. Російський продаж скрапленого природного газу зріс на 54% до 397 тис. тонн, попри 28-відсоткове зниження загальних закупівель СПГ у Китаї.
У обсяг газу не включений імпорт трубопроводами, які не реєструються митницею з початку року, але є основним способом транспортування палива з росії до Китаю.
Збільшення поставок відбулося у зв'язку з тим, що війна в Україні тривала вже четвертий місяць, а інші покупці продовжували уникати російських нафти, газу та вугілля, відзначає видання. Попит у Китаї також почав демонструвати деяке покращення, оскільки обмеження, введені через коронавірус, були послаблені, що спростило логістичні питання та дозволило відновити промислове виробництво.
Загальний обсяг імпорту Китаю з росії прискорився в травні, збільшившись на 80% у річному обчисленні до 10,27 млрд доларів, на тлі того, як Пекін продовжує пропонувати підтримку ізольованому уряду в Москві.
Доповнення
Раніше Китай збільшив імпорт російської нафти ESPO з Далекого Сходу рф.