росія стала найбільшим постачальником нафти у Китай

Деталі

Згідно з митними даними, опублікованими в понеділок, імпорт сирої нафти зріс на 55% порівняно з минулим роком до 8,42 млн тонн, при цьому росія випередила Саудівську Аравію як основне джерело нафти для Китаю. Російський продаж скрапленого природного газу зріс на 54% до 397 тис. тонн, попри 28-відсоткове зниження загальних закупівель СПГ у Китаї.

У обсяг газу не включений імпорт трубопроводами, які не реєструються митницею з початку року, але є основним способом транспортування палива з росії до Китаю.

Збільшення поставок відбулося у зв'язку з тим, що війна в Україні тривала вже четвертий місяць, а інші покупці продовжували уникати російських нафти, газу та вугілля, відзначає видання. Попит у Китаї також почав демонструвати деяке покращення, оскільки обмеження, введені через коронавірус, були послаблені, що спростило логістичні питання та дозволило відновити промислове виробництво.

Загальний обсяг імпорту Китаю з росії прискорився в травні, збільшившись на 80% у річному обчисленні до 10,27 млрд доларів, на тлі того, як Пекін продовжує пропонувати підтримку ізольованому уряду в Москві.

Доповнення

Раніше Китай збільшив імпорт російської нафти ESPO з Далекого Сходу рф.