ТОП-10 нових авто в Європі: хто став лідером у жовтні

У Європі жовтневим бестселером ринку нових легковиків став компактний хетчбек Dacia Sandero. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Dataforce, пише УНН.

Деталі

ТОП-10 моделей місяця:

1. Dacia Sandero – 20480 од.;

2. VW T-Roc – 18241 од.;

3. Renault Clio – 16896 од.;

4. VW Golf – 16261 од.;

5. Toyota Yaris Cross – 16181 од.;

6. VW Tiguan – 15632 од.;

7. Peugeot 208 – 15256 од.;

8. Peugeot 2008 – 15012 од.;

9. Skoda Octavia – 14697 од.;

10. Toyota Yaris - 14360 од.

Нагадаємо

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.

