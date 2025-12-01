ТОП-10 нових авто в Європі: хто став лідером у жовтні
Київ • УНН
Компактний хетчбек Dacia Sandero став жовтневим бестселером на ринку нових легковиків у Європі. За ним слідують VW T-Roc та Renault Clio.
У Європі жовтневим бестселером ринку нових легковиків став компактний хетчбек Dacia Sandero. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Dataforce, пише УНН.
Деталі
ТОП-10 моделей місяця:
1. Dacia Sandero – 20480 од.;
2. VW T-Roc – 18241 од.;
3. Renault Clio – 16896 од.;
4. VW Golf – 16261 од.;
5. Toyota Yaris Cross – 16181 од.;
Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар04.11.25, 09:18 • 6352 перегляди
6. VW Tiguan – 15632 од.;
7. Peugeot 208 – 15256 од.;
8. Peugeot 2008 – 15012 од.;
9. Skoda Octavia – 14697 од.;
10. Toyota Yaris - 14360 од.
Нагадаємо
Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.
Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС30.11.25, 17:11 • 5214 переглядiв