14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
ТОП-10 нових авто в Європі: хто став лідером у жовтні

Київ • УНН

 162 перегляди

Компактний хетчбек Dacia Sandero став жовтневим бестселером на ринку нових легковиків у Європі. За ним слідують VW T-Roc та Renault Clio.

ТОП-10 нових авто в Європі: хто став лідером у жовтні

У Європі жовтневим бестселером ринку нових легковиків став компактний хетчбек Dacia Sandero. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Dataforce, пише УНН.

Деталі

ТОП-10 моделей місяця:

1. Dacia Sandero – 20480 од.;

2. VW T-Roc – 18241 од.;

3. Renault Clio – 16896 од.;

4. VW Golf – 16261 од.;

5. Toyota Yaris Cross – 16181 од.;

Десятку найпопулярніших в українців авто "захопили" кросовери: на чолі рейтингу електрокар04.11.25, 09:18 • 6352 перегляди

6. VW Tiguan – 15632 од.;

7. Peugeot 208 – 15256 од.;

8. Peugeot 2008 – 15012 од.;

9. Skoda Octavia – 14697 од.;

10. Toyota Yaris - 14360 од.

Нагадаємо

Авторинок Європейського Союзу зріс на 5,8% у жовтні, зареєстровано 916 609 нових автомобілів. За перші 10 місяців 2025 року зареєстровано 8,97 млн нових авто, що на 1,4% більше, ніж торік.

Майже 185 тисяч транспортних засобів продано через "Дію" з початку 2025 року - МВС30.11.25, 17:11 • 5214 переглядiв

Ольга Розгон

Авто
Європа