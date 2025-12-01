ТОП-10 новых авто в Европе: кто стал лидером в октябре

В Европе октябрьским бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал компактный хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Dataforce, пишет УНН.

ТОП-10 моделей месяца:

1. Dacia Sandero – 20480 ед.;

2. VW T-Roc – 18241 ед.;

3. Renault Clio – 16896 ед.;

4. VW Golf – 16261 ед.;

5. Toyota Yaris Cross – 16181 ед.;

6. VW Tiguan – 15632 ед.;

7. Peugeot 208 – 15256 ед.;

8. Peugeot 2008 – 15012 ед.;

9. Skoda Octavia – 14697 ед.;

10. Toyota Yaris - 14360 ед.

Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

