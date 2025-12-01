ТОП-10 новых авто в Европе: кто стал лидером в октябре

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 1238 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 3382 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 8504 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12887 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16642 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19259 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33456 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19095 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34362 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37128 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 19946 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14219 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18456 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23271 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14737 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 530 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 12725 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23398 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33440 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 34353 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Франция
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14843 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18568 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 78933 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56057 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72358 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Золото
Серия Airbus A320

ТОП-10 новых авто в Европе: кто стал лидером в октябре

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Компактный хэтчбек Dacia Sandero стал октябрьским бестселлером на рынке новых легковых автомобилей в Европе. За ним следуют VW T-Roc и Renault Clio.

ТОП-10 новых авто в Европе: кто стал лидером в октябре

В Европе октябрьским бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал компактный хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Dataforce, пишет УНН.

Подробности

ТОП-10 моделей месяца:

1. Dacia Sandero – 20480 ед.;

2. VW T-Roc – 18241 ед.;

3. Renault Clio – 16896 ед.;

4. VW Golf – 16261 ед.;

5. Toyota Yaris Cross – 16181 ед.;

Десятку самых популярных среди украинцев авто "захватили" кроссоверы: во главе рейтинга электрокар04.11.25, 09:18 • 6370 просмотров

6. VW Tiguan – 15632 ед.;

7. Peugeot 208 – 15256 ед.;

8. Peugeot 2008 – 15012 ед.;

9. Skoda Octavia – 14697 ед.;

10. Toyota Yaris - 14360 ед.

Напомним

Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

Почти 185 тысяч транспортных средств продано через "Дію" с начала 2025 года - МВД30.11.25, 17:11 • 5306 просмотров

Ольга Розгон

Авто
Европа