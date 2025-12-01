ТОП-10 новых авто в Европе: кто стал лидером в октябре
Компактный хэтчбек Dacia Sandero стал октябрьским бестселлером на рынке новых легковых автомобилей в Европе. За ним следуют VW T-Roc и Renault Clio.
В Европе октябрьским бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал компактный хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Dataforce, пишет УНН.
Подробности
ТОП-10 моделей месяца:
1. Dacia Sandero – 20480 ед.;
2. VW T-Roc – 18241 ед.;
3. Renault Clio – 16896 ед.;
4. VW Golf – 16261 ед.;
5. Toyota Yaris Cross – 16181 ед.;
6. VW Tiguan – 15632 ед.;
7. Peugeot 208 – 15256 ед.;
8. Peugeot 2008 – 15012 ед.;
9. Skoda Octavia – 14697 ед.;
10. Toyota Yaris - 14360 ед.
Напомним
Авторынок Европейского Союза вырос на 5,8% в октябре, зарегистрировано 916 609 новых автомобилей. За первые 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,97 млн новых авто, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.
