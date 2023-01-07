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Тисячі постраждалих від геноциду в Сребрениці досі чекають компенсації від Нідерландів

Київ • УНН

 • 668324 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. З 15 червня 2021 року загалом 6420 осіб звернулися за компенсацією як родичі 350 жертв геноциду в Сребрениці під час війни 1992-1995 років у Боснії, повідомив представник Компенсаційної комісії Нідерландів, передає УНН посилаючись на АР.

Тисячі постраждалих від геноциду в Сребрениці досі чекають компенсації від Нідерландів

Деталі

Франк Неєрворт зазначив, що комісія виплатила компенсацію 860 родичам жертв і відхилила 730 заяв про компенсацію, тоді як 4830 осіб чекають на розгляд своїх заяв.

Міністерство оборони Нідерландів на даний момент виплатило компенсацію у розмірі 8,6 млн. євро (9,1 млн. доларів США), сказав він, додавши, що «подружжю тих, хто загинув під час геноциду в Сребрениці, виплачується 15 000 євро, а дітям, батькам, братам та сестрам загиблих заплатили по 10 000 євро кожному».

Що стосується заяв, що очікують розгляду, Неєрворт зазначив, що вони «розглядаються дуже довго. Заяви, отримані в офісі у Сараєві, перекладаються. Пізніше, у випадках, коли місцеві експерти не знаходять документів та доказів достатніми, ми можемо запросити родичам потерпілих подати свідків».

Комісія продовжуватиме приймати заявки до 14 червня 2023 року, сказав він, додавши, що «ми думаємо, що ці цифри зростуть».

Контекст

У 2019 році Верховний суд Нідерландів ухвалив, що голландські миротворці ООН «діяли незаконно», коли 13 липня 1995 року евакуювали людей зі своєї військової бази неподалік Сребрениці, передавши їх силам боснійських сербів, незважаючи на те, що знали, що вони «перебувають у серйозній небезпеці, піддаючи їх жорстокому поводженню та вбивству».

Проте Верховний суд заявив, що відповідальність голландських солдатів була «дуже обмеженою» і несла лише 10% відповідальності за загибель 350 осіб у порівнянні з попередньою цифрою 30%, встановленою апеляційним судом у 2017 році.

Матері Сребрениці передали апеляційне рішення про «часткове» засудження голландських солдатів та зниження їх частки відповідальності до 10% до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Понад 8000 чоловіків і хлопчиків боснійських мусульман було вбито після того, як сили боснійських сербів напали на «безпечну зону» ООН у Сребрениці в липні 1995 року, незважаючи на присутність голландських військ, яким було доручено діяти як міжнародні миротворці.

Сотні боснійських сімей все ще шукають зниклих безвісти. Велику кількість жертв було кинуто до масових могил по всій країні під час боснійської війни 1992-1995 років.

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