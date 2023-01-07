Тысячи пострадавших от геноцида в Сребренице до сих пор ждут компенсации от Нидерландов

Детали

Франк Нейерворт отметил, что комиссия выплатила компенсацию 860 родственникам жертв и отклонила 730 заявлений о компенсации, тогда как 4830 человек ожидают рассмотрения своих заявлений.

Министерство обороны Нидерландов на данный момент выплатило компенсацию в размере 8,6 млн. евро (9,1 млн. долларов США), сказал он, добавив, что «супругам погибших во время геноцида в Сребренице выплачивается 15 000 евро, а детям, родителям, братьям и сестрам погибших заплатили по 10 000 евро каждому».

Что касается заявлений, ожидающих рассмотрения, Нейерворт отметил, что они «рассматриваются очень долго. Заявления, полученные в офисе в Сараево, переводятся. Позже, в случаях, когда местные эксперты не находят документы и доказательства достаточными, мы можем пригласить родственников пострадавших представить свидетелей».

Комиссия будет продолжать принимать заявки до 14 июня 2023 года, сказал он, добавив, что «мы думаем, что эти цифры будут расти».

Контекст

В 2019 году Верховный суд Нидерландов постановил, что голландские миротворцы ООН «действовали незаконно», когда 13 июля 1995 года эвакуировали людей со своей военной базы недалеко от Сребреницы, передав их силам боснийских сербов, несмотря на то, что знали, что они «находятся в серьезной опасности, подвергая их жестокому обращению и убийству».

Однако Верховный суд заявил, что ответственность голландских солдат была «очень ограниченной» и несла только 10% ответственности за гибель 350 человек по сравнению с предыдущей цифрой 30%, установленной апелляционным судом в 2017 году.

Матери Сребреницы передали апелляционное решение о «частичном» осуждении голландских солдат и снижении их доли ответственности до 10% в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Более 8000 мужчин и мальчиков боснийских мусульман были убиты после того, как силы боснийских сербов напали на «безопасную зону» ООН в Сребренице в июле 1995 года, несмотря на присутствие голландских войск, которым было поручено действовать в качестве международных миротворцев.

Сотни боснийских семей все еще ищут пропавших без вести. Большое количество жертв было брошено в массовые могилы по всей стране во время боснийской войны 1992-1995 годов.