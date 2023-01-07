Тысячи пострадавших от геноцида в Сребренице до сих пор ждут компенсации от Нидерландов

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21282 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 78585 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118749 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118216 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267960 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133271 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121916 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372619 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83794 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136500 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13385 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 13043 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12343 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 11936 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14886 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267966 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293854 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372619 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348214 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395382 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77916 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111723 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131004 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170581 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79805 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Тысячи пострадавших от геноцида в Сребренице до сих пор ждут компенсации от Нидерландов

Киев • УНН

 • 668324 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. С 15 июня 2021 года в целом 6420 человек обратились за компенсацией как родственники 350 жертв геноцида в Сребренице во время войны 1992-1995 годов в Боснии, сообщил представитель Компенсационной комиссии Нидерландов, передает УНН ссылаясь на АР.

Тысячи пострадавших от геноцида в Сребренице до сих пор ждут компенсации от Нидерландов

Детали

Франк Нейерворт отметил, что комиссия выплатила компенсацию 860 родственникам жертв и отклонила 730 заявлений о компенсации, тогда как 4830 человек ожидают рассмотрения своих заявлений.

Министерство обороны Нидерландов на данный момент выплатило компенсацию в размере 8,6 млн. евро (9,1 млн. долларов США), сказал он, добавив, что «супругам погибших во время геноцида в Сребренице выплачивается 15 000 евро, а детям, родителям, братьям и сестрам погибших заплатили по 10 000 евро каждому».

Что касается заявлений, ожидающих рассмотрения, Нейерворт отметил, что они «рассматриваются очень долго. Заявления, полученные в офисе в Сараево, переводятся. Позже, в случаях, когда местные эксперты не находят документы и доказательства достаточными, мы можем пригласить родственников пострадавших представить свидетелей».

Комиссия будет продолжать принимать заявки до 14 июня 2023 года, сказал он, добавив, что «мы думаем, что эти цифры будут расти».

Контекст

В 2019 году Верховный суд Нидерландов постановил, что голландские миротворцы ООН «действовали незаконно», когда 13 июля 1995 года эвакуировали людей со своей военной базы недалеко от Сребреницы, передав их силам боснийских сербов, несмотря на то, что знали, что они «находятся в серьезной опасности, подвергая их жестокому обращению и убийству».

Однако Верховный суд заявил, что ответственность голландских солдат была «очень ограниченной» и несла только 10% ответственности за гибель 350 человек по сравнению с предыдущей цифрой 30%, установленной апелляционным судом в 2017 году.

Матери Сребреницы передали апелляционное решение о «частичном» осуждении голландских солдат и снижении их доли ответственности до 10% в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Более 8000 мужчин и мальчиков боснийских мусульман были убиты после того, как силы боснийских сербов напали на «безопасную зону» ООН в Сребренице в июле 1995 года, несмотря на присутствие голландских войск, которым было поручено действовать в качестве международных миротворцев.

Сотни боснийских семей все еще ищут пропавших без вести. Большое количество жертв было брошено в массовые могилы по всей стране во время боснийской войны 1992-1995 годов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60