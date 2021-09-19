Тисячі людей вийшли в Берліні на "Марш за життя"

Деталі

За оцінками поліції, кількість присутніх знаходилося “в чотиризначному діапазоні”. У ролі організатора акції виступив федеральний союз “Право на життя” BVL, що представляє собою об’єднання з 15 організацій. Активно підтримала ініціаторів і католицька церква.

Виступаючи перед присутніми голова BVL Олександра Марія Ліндер високо оцінила той факт, що 17 вересня в бундесраті (парламентському представництві федеральних земель) ініціатива щодо скасування законодавчої заборони на рекламу абортів не змогла набрати більшості голосів.

Учасники акції критикували скасування заборони на сприяння евтаназії

Своєю чергою, інший учасник акції, голова правління інформаційного агентства idea Гельмут Маттіс піддав критиці рішення Федерального конституційного суду Німеччини (Bundesverfassungsgericht), який в лютому 2020 року скасував заборону на сприяння евтаназії.

Право на смерть за власним розсудом належить до особистих свобод людини, постановили тоді судді. Воно включає можливість накласти на себе руки або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя, зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фоскуле.

Доповнення

Поряд з “Маршем за життя” в Берліні 18 вересня відбулися і контракції, учасники яких виступали на підтримку “права на сексуальне самовизначення” і аборти без обмежень. За даними поліції, ці заходи привернули менш як 1 тис. учасників.

Аборти в ФРН не легалізовані повністю

Повністю аборти в ФРН не легалізовані. У Кримінальному кодексі зберігається 218-я стаття, яка забороняє їх і загрожує тюремним покаранням за порушення. Допускається, однак, цілий ряд винятків. Так, не вважається за склад злочину аборт, якщо він зроблений з медичної необхідності — якщо вагітність загрожує життю або душевному здоров’ю жінки.

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Дозволено також аборт, якщо вагітність наступила внаслідок зґвалтування. Це правило, однак, діє тільки в перші 12 тижнів після зачаття. В обох випадках автором медичного висновку не має права бути лікар, який робить потім цю медичну процедуру.

Крім цього, закон наказує жінці пройти спеціальну співбесіду в лікаря або в що має державну ліцензію жіночої консультації. Там видають довідку, яка підтверджує, що жінка ознайомлена з усіма можливими наслідками свого рішення і наявними альтернативами.