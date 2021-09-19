Тысячи людей вышли в Берлине на "Марш за жизнь"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Около 4,5 тыс. митингующих, по данным организаторов, присоединились к "Маршу за жизнь", который уже семнадцатый раз прошел в субботу, 18 сентября, в Берлине. Участники выступали против абортов и помощи в добровольном уходе из жизни, передает УНН со ссылкой на DW.