Тысячи людей вышли в Берлине на "Марш за жизнь"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Около 4,5 тыс. митингующих, по данным организаторов, присоединились к "Маршу за жизнь", который уже семнадцатый раз прошел в субботу, 18 сентября, в Берлине. Участники выступали против абортов и помощи в добровольном уходе из жизни, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По оценкам полиции, количество присутствующих находилось "в четырехзначном диапазоне". В роли организатора акции выступил федеральный союз "Право на жизнь" BVL, представляющий собой объединение из 15 организаций. Активно поддержала инициаторов и католическая церковь.
Выступая перед собравшимися председатель BVL Александра Мария Линдер высоко оценила тот факт, что 17 сентября в бундесрате (парламентском представительстве федеральных земель) инициатива об отмене законодательного запрета на рекламу абортов не смогла набрать большинства голосов.
Участники акции критиковали отмены запрета на содействие эвтаназии
В свою очередь, другой участник акции, председатель правления информационного агентства idea Гельмут Маттис подверг критике решение Федерального конституционного суда Германии (Bundesverfassungsgericht), который в феврале 2020 отменил запрет на содействие эвтаназии.
Право на смерть по собственному усмотрению относится к личным свободам человека, решили тогда судьи. Оно включает возможность покончить с собой или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни, отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.
Дополнение
Наряду с "Маршем за жизнь" в Берлине 18 сентября состоялись и контракции, участники которых выступали в поддержку "права на сексуальное самоопределение" и аборты без ограничений. По данным полиции, эти меры привлекли менее 1 тыс. участников.
Аборты в ФРГ не легализованы полностью
Полностью аборты в ФРГ не легализованы. В Уголовном кодексе сохраняется 218-я статья, которая запрещает их и грозит тюремным наказанием за нарушения. Допускается, однако, целый ряд исключений. Так, считается состав преступления аборт, если он сделан из медицинской необходимости - если беременность угрожает жизни или душевному здоровью женщины.
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Разрешено также аборт, если беременность наступила в результате изнасилования. Это правило, однако, действует только в первые 12 недель после зачатия. В обоих случаях автором медицинского заключения не имеет права быть врач, который делает потом эту медицинскую процедуру.
Кроме этого, закон предписывает женщине пройти специальное собеседование у врача или в имеющем государственную лицензию женской консультации. Там выдают справку, подтверждающую, что женщина знакома со всеми возможными последствиями своего решения и имеющимися альтернативами.