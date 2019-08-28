Тіло загиблої внаслідок вибуху у Дрогобичі досі шукають під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Загиблими внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області є чоловік та жінка, тіло загиблої досі шукають під завалами. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
"Загинули чоловік та жінка, яку ще досі (станом на 10:30 - ред.) шукають під завалами. На підмогу прибули представники Мобільно-рятувального центру швидкого реагування. Працюють кінологи, які шукають під завалами загиблу", - вказали у мерії.
Також там зазначили, що у КП "Управитель "ЖЕО" повідомили, що "за останні роки скарг щодо технічного стану будівлі не надходило".
У міськраді додали, що евакуаційний пункт для потерпілих мешканців будинку організовано на базі Дрогобицької ЗОШ №16. "Зокрема, для потерпілих мешканців будинку організовано харчування. Як повідомляють у евакуаційній комісії, зараз вирішують питання з тимчасовим поселенням жінки-інваліда", - додали у мерії.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.