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Тело погибшей в результате взрыва в Дрогобыче до сих пор ищут под завалами

Тело погибшей в результате взрыва в Дрогобыче до сих пор ищут под завалами

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Погибшими в результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области являются мужчина и женщина, тело погибшей до сих пор ищут под завалами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

"Погибли мужчина и женщина, которую до сих пор (по состоянию на 10:30 - ред.) ищут под завалами. На подмогу прибыли представители Мобильно-спасательного центра быстрого реагирования. Работают кинологи, которые ищут под завалами погибшую", - указали в мэрии.

Также там отметили, что в КП "Управляющий "ЖЭО" сообщили, что "за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало".

В горсовете добавили, что эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома организован на базе Дрогобычской СОШ №16. "В частности, для пострадавших жителей дома организовано питание. Как сообщают в эвакуационной комиссии, сейчас решают вопрос с временным поселением женщины-инвалида", - добавили в мэрии.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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