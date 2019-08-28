Тело погибшей в результате взрыва в Дрогобыче до сих пор ищут под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Погибшими в результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области являются мужчина и женщина, тело погибшей до сих пор ищут под завалами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.
"Погибли мужчина и женщина, которую до сих пор (по состоянию на 10:30 - ред.) ищут под завалами. На подмогу прибыли представители Мобильно-спасательного центра быстрого реагирования. Работают кинологи, которые ищут под завалами погибшую", - указали в мэрии.
Также там отметили, что в КП "Управляющий "ЖЭО" сообщили, что "за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало".
В горсовете добавили, что эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома организован на базе Дрогобычской СОШ №16. "В частности, для пострадавших жителей дома организовано питание. Как сообщают в эвакуационной комиссии, сейчас решают вопрос с временным поселением женщины-инвалида", - добавили в мэрии.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.