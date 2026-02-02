Тікав за кордон у день суду: на Закарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 13405 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 25134 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 52145 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 69547 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 47907 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 48752 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35328 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51715 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65203 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40654 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.8м/с
67%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 18924 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 19124 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 25559 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 13141 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 10157 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 25902 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 19272 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 80159 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 107427 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 83542 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 960 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 4066 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 5402 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 10246 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 28887 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Bild

Тікав за кордон у день суду: на Закарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 118 перегляди

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Він перебував у розшуку за підозрою у зґвалтуванні та намагався втекти в день суду.

Тікав за кордон у день суду: на Закарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні

У Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон з Румунією. З’ясувалося, що він перебував у розшуку та намагався втекти у день судового розгляду своєї справи. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Порушника затримали на річці Тиса у Закарпатті за лічені метри від держкордону з Румунією. Ним виявився місцевий житель, який перебував у розшуку й мав підозру у кримінальних злочинах за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство. Він намагався втекти саме в день суду у своїй справі

- йдеться у дописі.

Після затримання прикордонники передали чоловіка працівникам поліції. Завдяки цьому судове засідання відбулося вчасно. За результатами розгляду справи суд ухвалив вирок 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру військовослужбовцю рф за сексуальне насильство та жорстоке поводження з цивільною жінкою на Запоріжжі. Окупант зґвалтував її двічі, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Війна в Україні
Державний кордон України
Закарпатська область
Запорізька область
Державна прикордонна служба України
Румунія