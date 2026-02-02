Тікав за кордон у день суду: на Закарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні
Київ • УНН
На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Він перебував у розшуку за підозрою у зґвалтуванні та намагався втекти в день суду.
У Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон з Румунією. З’ясувалося, що він перебував у розшуку та намагався втекти у день судового розгляду своєї справи. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Порушника затримали на річці Тиса у Закарпатті за лічені метри від держкордону з Румунією. Ним виявився місцевий житель, який перебував у розшуку й мав підозру у кримінальних злочинах за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство. Він намагався втекти саме в день суду у своїй справі
Після затримання прикордонники передали чоловіка працівникам поліції. Завдяки цьому судове засідання відбулося вчасно. За результатами розгляду справи суд ухвалив вирок 15 років позбавлення волі.
