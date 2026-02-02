Бежал за границу в день суда: на Закарпатье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании
Киев • УНН
На Закарпатье задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Он находился в розыске по подозрению в изнасиловании и пытался сбежать в день суда.
В Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу с Румынией. Выяснилось, что он находился в розыске и пытался сбежать в день судебного разбирательства своего дела. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
Нарушителя задержали на реке Тиса в Закарпатье в считанных метрах от госграницы с Румынией. Им оказался местный житель, который находился в розыске и подозревался в уголовных преступлениях по статьям об изнасиловании и сексуальном насилии. Он пытался сбежать именно в день суда по своему делу
После задержания пограничники передали мужчину сотрудникам полиции. Благодаря этому судебное заседание состоялось вовремя. По результатам рассмотрения дела суд вынес приговор 15 лет лишения свободы.
Напомним
Прокуроры сообщили о подозрении военнослужащему РФ за сексуальное насилие и жестокое обращение с гражданской женщиной в Запорожье. Оккупант изнасиловал ее дважды, причинив тяжкие телесные повреждения.