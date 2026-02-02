$42.810.04
Бежал за границу в день суда: на Закарпатье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании

Киев • УНН

 • 332 просмотра

На Закарпатье задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Он находился в розыске по подозрению в изнасиловании и пытался сбежать в день суда.

Бежал за границу в день суда: на Закарпатье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании

В Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу с Румынией. Выяснилось, что он находился в розыске и пытался сбежать в день судебного разбирательства своего дела. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Нарушителя задержали на реке Тиса в Закарпатье в считанных метрах от госграницы с Румынией. Им оказался местный житель, который находился в розыске и подозревался в уголовных преступлениях по статьям об изнасиловании и сексуальном насилии. Он пытался сбежать именно в день суда по своему делу

- говорится в сообщении.

После задержания пограничники передали мужчину сотрудникам полиции. Благодаря этому судебное заседание состоялось вовремя. По результатам рассмотрения дела суд вынес приговор 15 лет лишения свободы.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении военнослужащему РФ за сексуальное насилие и жестокое обращение с гражданской женщиной в Запорожье. Оккупант изнасиловал ее дважды, причинив тяжкие телесные повреждения.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Запорожская область
Государственная пограничная служба Украины
Румыния