Ти не один: у Канівській лікарні облаштували кабінети психологічної підтримки

Деталі

Проєкт “Ти не один” отримав грант в рамках конкурсу “Час діяти, Україно!”, організованому “МХП-Громаді”. Завдяки цьому у медзакладі облаштували кімнату практичного психолога, а також простір для групової роботи, що знаходиться у підвальному приміщенні, яке використовують як укриття.

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“Ми розуміємо, що наслідки війни позначатимуться на психологічному стані людей принаймні найближчі 7-10 років, тож вже зараз маємо подбати про те, аби професійна психологічна допомога була доступною для всіх. І про це, власне, наш проєкт. Сьогодні кожен, починаючи від військових, переселенців і до пересічних місцевих жителів, зможе отримати тут необхідну підтримку та відчути, що він дійсно не один”, - зауважила директор центру Наталія Горьова.

Своєю чергою Віталій Очеретяний, менеджер фонду, висловив впевненість, що проєкт “Ти не один” буде актуальним та матиме щільний графік роботи.

“Для фонду й загалом для МХП важливо, щоб ініціативи, які ми підтримуємо, мали сталий ефект. І я переконаний, що цей простір буде жити, буде корисним та потрібним людям”, - заявив Очеретяний.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” на Черкащині у селі Жаботин відкрився спеціальний ресурсний простір для дітей “Час - дітям”.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.