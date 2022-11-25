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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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“Терапія обіймами”: за сприяння Фонду “МХП-Громаді” на Черкащині відкрили ресурсний простір для дітлахів

“Терапія обіймами”: за сприяння Фонду “МХП-Громаді” на Черкащині відкрили ресурсний простір для дітлахів

Київ • УНН

 • 1593514 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. За підтримки Благодійного Фонду “МХП-Громаді” на Черкащині у селі Жаботин відкрився спеціальний ресурсний простір для дітей “Час - дітям”, передає УНН

У пресслужбі Фонду повідомили, що проєкт був поданий у рамках конкурсу “Час діяти, Україно”. Ініціатори простору отримали грант у розмірі 70 000 гривень.

Цитата

“Авторка проєкту Людмила Чудна 3 роки поспіль слідкувала за конкурсами фонду і отриманий досвід допоміг їй суттєво покращити якість заявки. На відкриття ресурсного простору Людмила запросила представників ізраїльсько-американського проєкту #Hibukitherapy для роботи у методі хібукі-терапії (терапії обіймами) з дитячими психологічними травмами, спричиненими війною. Цей метод добре зарекомендував себе у Ізраїлі, бо справді допомагає дітям впоратися зі стресом”, - повідомили в “МХП-Громаді”.

Під час терапії дітки обіймаються з іграшковими собачками-хібукі, які мають на лапках застібки і легко тримаються, обіймаючи дитину за шию.

“Кожен малюк зміг дати своєму песику ім’я, і взяти його з собою. Батьки кажуть, що дітки навіть беруть цих собачок з собою в укриття, в школу, і навіть сплять з ними. Усім нам потрібні обійми”, - розповіли у Фонді.

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Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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