"Терапия объятиями": при содействии Фонда "МХП-Громаді" в Черкасской области открыли ресурсное пространство для детей

В пресс-службе Фонда сообщили, что проект был представлен в рамках конкурса “Время действовать, Украина”. Инициаторы пространства получили грант в размере 70000 гривен.

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“Автор проекта Людмила Чудна 3 года подряд следила за конкурсами фонда и полученный опыт помог ей существенно улучшить качество заявки. На открытие ресурсного пространства Людмила пригласила представителей израильско-американского проекта #Hibukitherapy для работы в методе хибуки-терапии (терапии объятиями) с детскими психологическими травмами, вызванными войной. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в Израиле, потому что действительно помогает детям справиться со стрессом”, - сообщили в “МХП-Громаді”.

Во время терапии детки обнимаются с игрушечными собачками-хибуками, которые имеют на лапках застежки и легко держатся, обнимая ребенка за шею.

“Каждый малыш смог дать своей собачке имя, и взять ее с собой. Родители говорят, что детки даже берут этих собачек с собой в укрытие, в школу, и даже спят с ними. Всем нам нужны объятия", - рассказали в Фонде.

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Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.