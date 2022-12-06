Ты не один: в Каневской больнице обустроили кабинеты психологической поддержки

Детали

Проект “Ты не один” получил грант в рамках конкурса “Пора действовать, Украина!”, организованном “МХП-Громаді”. Благодаря этому в медучреждении обустроили комнату практического психолога, а также пространство для групповой работы, находящееся в подвальном помещении, которое используется как укрытие.

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“Мы понимаем, что последствия войны будут сказываться на психологическом состоянии людей по крайней мере ближайшие 7-10 лет, поэтому уже сейчас должны позаботиться о том, чтобы профессиональная психологическая помощь была доступна для всех. И об этом, собственно, наш проект. Сегодня каждый, начиная от военных, переселенцев и рядовых местных жителей, сможет получить здесь необходимую поддержку и почувствовать, что он действительно не один”, - отметила директор центра Наталья Горева.

В свою очередь Виталий Очеретяный, менеджер фонда, выразил уверенность, что проект “Ты не один” будет актуальным и будет иметь плотный график работы.

“Для фонда и в целом для МХП важно, чтобы инициативы, которые мы поддерживаем, имели устойчивый эффект. И я убежден, что это пространство будет жить, будет полезно и нужно людям”, - заявил Очеретяный.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаді” на Черкасщине в селе Жаботин открылось специальное ресурсное пространство для детей “Время – детям”.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.