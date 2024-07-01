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The Economist: Україна має місяць, щоб уникнути дефолту

Київ • УНН

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Україна має місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу, щоб уникнути дефолту, при цьому кредитори відкидають запропоноване Україною скорочення боргу на 60% і натомість вимагають скорочення на 22%.

The Economist: Україна має місяць, щоб уникнути дефолту

У Києва є місяць, щоб домовитися з міжнародними кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту в країні, пише видання The Economist, передає УНН

Деталі 

Як зазначає видання, протягом останніх двох років кредитори України погоджувалися призупинити виплати з обслуговування боргу. Відстрочка - як від державних, так і від приватних кредиторів - становить 15% ВВП на рік. 

За підрахунками The Economist, якби виплати були обов'язковими, вони стали б другими за величиною витратами держави після оборонних. Однак тепер мораторій з боку приватних іноземних власників облігацій, включно з французькою компанією Amundi та американською Pimco, закінчується 1 серпня.

"Таким чином, в України є місяць, щоб уникнути дефолту", - пише видання. 

Як повідомляється, МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилась реструктуризацію боргу. Втім The Economist вважає, що за час, що залишився, угода видається малоймовірною. 

Якщо Україна оголосить дефолт, то це може підірвати довіру приватних інвесторів до зобов'язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни, пише The Economist. 

У червні Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочувала 60% від поточної вартості боргів. Кредитори холодно відповіли, що вважають 22% більш розумним.

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Як зазначає видання, Україна відчайдушно потребує фінансової допомоги. Суми, які надають союзники, вражають, але вони надходять у вигляді артилерії, танків і цільових коштів, а не готівки. Лише 8 мільярдів доларів із нещодавнього американського пакету підуть безпосередньо уряду України, що еквівалентно трохи більше ніж чверті річних витрат України на соціальну допомогу, і навіть це у формі кредиту. Євросоюз, як повідомляється, планує запропонувати трохи більше, але все одно тільки 38 млрд доларів на три роки. 

На думку представників МВФ, за такої радикальної реструктуризації, як та, яку Україна запропонувала, а власники облігацій відкинули, "країна зможе лише зводити кінці з кінцями". Зі свого боку, власники облігацій сумніваються, що Фонд може бути таким упевненим, тим більше що його аналіз застарів на кілька місяців.

В статті The Economist пише, що за відсутності угоди в України є два варіанти. Один із них - домовитися про продовження мораторію на обслуговування боргу, як це вже було зроблено з офіційними кредиторами, які відмовлятимуться від виплат до 2027 року. Інший варіант - оголосити дефолт.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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