У Киева есть месяц, чтобы договориться с международными кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта в стране, пишет издание The Economist, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, в течение последних двух лет кредиторы Украины соглашались приостановить выплаты по обслуживанию долга. Отсрочка - как от государственных, так и от частных кредиторов - составляет 15% ВВП в год.

По подсчетам The Economist, если бы выплаты были обязательными, они стали бы вторыми по величине расходами государства после оборонных. Однако теперь мораторий со стороны частных иностранных держателей облигаций, включая французскую компанию Amundi и американскую Pimco, заканчивается 1 августа.

"Таким образом, у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта", - пишет издание.

Как сообщается, МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о реструктуризации долга. Впрочем The Economist считает, что за оставшееся время сделка представляется маловероятной.

Если Украина объявит дефолт, то это может подорвать доверие частных инвесторов к обязательствам Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны, пишет The Economist.

В июне Украина предложила кредиторам сделку, которая сокращала 60% от текущей стоимости долгов. Кредиторы холодно ответили, что считают 22% более разумным.

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Как отмечает издание, Украина отчаянно нуждается в финансовой помощи. Суммы, которые предоставляют союзники, впечатляют, но они поступают в виде артиллерии, танков и целевых средств, а не наличных. Лишь 8 миллиардов долларов из недавнего американского пакета пойдут непосредственно правительству Украины, что эквивалентно чуть более четверти годовых расходов Украины на социальную помощь, и даже это в форме кредита. Евросоюз, как сообщается, планирует предложить чуть больше, но все равно только 38 млрд долларов на три года.

По мнению представителей МВФ, при такой радикальной реструктуризации, как та, которую Украина предложила, а держатели облигаций отвергли, "страна сможет лишь сводить концы с концами". В свою очередь, держатели облигаций сомневаются, что Фонд может быть таким уверенным, тем более что его анализ устарел на несколько месяцев.

В статье The Economist пишет, что при отсутствии соглашения у Украины есть два варианта. Один из них - договориться о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые будут отказываться от выплат до 2027 года. Другой вариант - объявить дефолт.

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